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Купание в лесу — новый способ борьбы со стрессом, о котором никто не говорит

Исследования: практика синрин-йоку снижает стресс и укрепляет иммунитет
1:51
Здоровье

Чувствуете усталость и напряжение? Попробуйте практику синрин-йоку — японский способ восстановления внутреннего равновесия через контакт с природой. Эта техника, которую в Стране восходящего солнца называют "лесными купаниями", помогает зарядиться энергией и обрести спокойствие без всяких лекарств и диет.

Сад
Фото: commons.wikimedia.org by Traumrune, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад

Что такое синрин-йоку

Синрин-йоку — это не просто прогулка по лесу, а осознанное пребывание среди деревьев. Практика помогает настроиться на волну природы, подключая все пять чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Наблюдение за движением облаков, прикосновения к шершавой коре деревьев, ароматы леса и звук текущей воды становятся естественной формой медитации.

Исследования показывают, что такие "купания в лесу" снижают уровень стресса, улучшают работу сердца, стабилизируют давление, укрепляют психическое здоровье и даже поддерживают иммунитет.

Как практиковать лесные купания

Правил как таковых нет. Важно одно — быть внимательным к тому, что вас окружает. Отправляйтесь в ближайший лесной массив — в одиночку или с небольшим числом единомышленников. Прогуливайтесь медленно, слушайте пение птиц, трогайте листья, идите босиком по траве, постойте у ручья. Дышите глубоко и осознанно.

Вопросы для внутреннего диалога

Контакт с природой помогает услышать себя. Задайте себе простые, но глубокие вопросы:
— Как я себя сейчас ощущаю?
— Чего мне не хватает?
— Что я хотел бы рассказать дереву, ручью или небу?

Искренние ответы на них помогают отпустить тревоги, почувствовать поддержку и улучшить общее состояние.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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