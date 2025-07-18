Врач назвал самую вредную утреннюю ошибку, из-за которой вы плохо спите

Сомнолог Кудинов: ранний подъем важнее раннего засыпания

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном чаще всего связаны не с засыпанием, а с неправильным временем пробуждения. Об этом Pravda.Ru сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина спит под одеялом возле вентилятора

Главное правило гигиены сна — соблюдение режима, подчеркнул специалист. По словам врача, биологические часы человека запускаются с моментом пробуждения, и именно от него зависит, когда организм захочет спать.

Он отметил, что если человек будет каждый день вставать в одно и то же время, то и засыпать он начнет примерно в одно и то же время.

"Нужно рассчитывать время сна, исходя из того, что средняя его продолжительность — 6–8 часов. Выберем нечто среднее — 7 часов. Соответственно, если вы встаете в 7 утра, то раньше 12 ложиться бессмысленно. А если человек встает в 9, то до 12 ложиться ему тоже бессмысленно — он просто проведет время в кровати без сна", — пояснил Кудинов.

Он подчеркнул, что тревога, возникающая из-за невозможности заснуть, лишь усугубляет проблему.

"Человек ложится, понимает, что "я опять не буду спать", по этому поводу переживает — и эти переживания сами по себе будут мешать ему заснуть", — добавил сомнолог.

По его словам, чтобы нормализовать сон, важно не ложиться раньше, а вставать раньше. Именно корректировка времени пробуждения приводит к постепенному изменению времени отхода ко сну.

Он подчеркнул, что лучше выспаться 6 часов, чем 8 часов лежать без сна.

"Если ты лег, скажем, в 12 и не заснул до 3 часов ночи, это не значит, что можно поспать подольше. Это значит, что ты в любом случае должен встать по будильнику — и в течение дня уже никакого дневного сна", — отметил Кудинов.

Эксперт также напомнил о важности информационной гигиены. Он порекомендовал отказаться от просмотра новостей, телевизора и телефона перед сном.

"Лучше выйти и прогуляться полчасика на свежем воздухе. Иногда помогает душ перед сном — кому-то горячий, кому-то холодный, главное — не контрастный", — резюмировал врач.