Летняя привычка, которая может стоить здоровья: многие не подозревают об этом

Врач-эпидемиолог Онищенко предупредил об опасности купания в природных водоемах

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Купание в неприспособленных водоемах может обернуться серьезными травмами и заражением опасными инфекциями, особенно в условиях городской жары. Об этом Pravda.Ru заявил академик РАН, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Rapomon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ряска

По словам эксперта, главная опасность при купании в естественных водоемах — это не только микробы и инфекции, но и травмы, которые можно получить из-за непросмотренного дна.

Он отметил, что в любую воду лезть нельзя, поскольку риски слишком велики.

"Самое слабенькое, что может с ними произойти — нырнут и пробьют себе голову или сломают ноги, потому что дно не проверено там", — предупредил Онищенко.

Он добавил, что еще более вероятным последствием может стать инфекционное заражение, особенно если водоем загрязнен или в нем плавают птицы.

"Более вероятное — энтеровирус какой-нибудь подхватить, особенно если в этих прудах утки плавают какие-нибудь", — пояснил врач.

Онищенко подчеркнул, что купаться безопасно только в специально оборудованных зонах, особенно в таких мегаполисах, как Москва.

"Надо купаться только там, особенно в крупных городах... В Москве это просто жизненно важно, потому что Москва — суперперегруженный город", — сказал эксперт.

Он пояснил, что такие пляжи должны иметь чистый проверенный песок, душевые кабины, спасательные службы и разрешение на купание от санитарных служб.

"Только те, которые разрешены, которые оборудованы, которые имеют проверенный песок, где имеют возможность принять душ после купания, где есть спасательные службы. Только на этих пляжах можно купаться", — указал академик.