Жиросжигающая сила в зелёной скорлупе: почему фисташки — лучший перекус

Диетологи заявили: включение фисташек в рацион помогает предотвратить возрастной набор веса

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом метаболизм замедляется, а мышечная масса уменьшается. Это может привести к набору веса, даже если вы не увеличиваете количество потребляемой пищи. Но есть способ предотвратить это.

Фото: Own work by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ фисташки

Эрин Палински-Уэйд, дипломированный диетолог, рекомендует обратить внимание на фисташки. Они богаты растительным белком, полезными жирами и клетчаткой, а также содержат магний, калий и антиоксиданты.

Преимущества фисташек

Поддержание мышечной массы : Растительный белок, содержащийся в фисташках, помогает сохранить мышечную массу, что особенно важно для пожилых людей.

: Растительный белок, содержащийся в фисташках, помогает сохранить мышечную массу, что особенно важно для пожилых людей. Защита сердца : Полезные жиры в фисташках способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

: Полезные жиры в фисташках способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Сытость : Фисташки очень сытные, что помогает избежать перекусов между основными приёмами пищи.

: Фисташки очень сытные, что помогает избежать перекусов между основными приёмами пищи. Регулирование пищеварения : Клетчатка в фисташках улучшает пищеварение и помогает поддерживать плоский живот.

: Клетчатка в фисташках улучшает пищеварение и помогает поддерживать плоский живот. Энергия: Магний и калий в фисташках поддерживают организм и повышают уровень энергии.

Как включить фисташки в рацион

Фисташки легко добавить в свой рацион. Их можно использовать в качестве перекуса, добавлять в салаты, посыпать ими блюда из рыбы или даже использовать в десертах, советует EatingWell.

Рекомендуемая порция — 30 граммов один-два раза в неделю. Этого достаточно, чтобы ощутить пользу фисташек без вреда для здоровья.

Важно выбирать несолёные фисташки без добавок, чтобы избежать лишних калорий и натрия.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.



