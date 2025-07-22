С возрастом метаболизм замедляется, а мышечная масса уменьшается. Это может привести к набору веса, даже если вы не увеличиваете количество потребляемой пищи. Но есть способ предотвратить это.
Эрин Палински-Уэйд, дипломированный диетолог, рекомендует обратить внимание на фисташки. Они богаты растительным белком, полезными жирами и клетчаткой, а также содержат магний, калий и антиоксиданты.
Фисташки легко добавить в свой рацион. Их можно использовать в качестве перекуса, добавлять в салаты, посыпать ими блюда из рыбы или даже использовать в десертах, советует EatingWell.
Рекомендуемая порция — 30 граммов один-два раза в неделю. Этого достаточно, чтобы ощутить пользу фисташек без вреда для здоровья.
Важно выбирать несолёные фисташки без добавок, чтобы избежать лишних калорий и натрия.
Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.