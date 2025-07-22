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Жиросжигающая сила в зелёной скорлупе: почему фисташки — лучший перекус

Диетологи заявили: включение фисташек в рацион помогает предотвратить возрастной набор веса
1:40
Здоровье

С возрастом метаболизм замедляется, а мышечная масса уменьшается. Это может привести к набору веса, даже если вы не увеличиваете количество потребляемой пищи. Но есть способ предотвратить это.

фисташки
Фото: Own work by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фисташки

Эрин Палински-Уэйд, дипломированный диетолог, рекомендует обратить внимание на фисташки. Они богаты растительным белком, полезными жирами и клетчаткой, а также содержат магний, калий и антиоксиданты.

Преимущества фисташек

  • Поддержание мышечной массы: Растительный белок, содержащийся в фисташках, помогает сохранить мышечную массу, что особенно важно для пожилых людей.
  • Защита сердца: Полезные жиры в фисташках способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.
  • Сытость: Фисташки очень сытные, что помогает избежать перекусов между основными приёмами пищи.
  • Регулирование пищеварения: Клетчатка в фисташках улучшает пищеварение и помогает поддерживать плоский живот.
  • Энергия: Магний и калий в фисташках поддерживают организм и повышают уровень энергии.

Как включить фисташки в рацион

Фисташки легко добавить в свой рацион. Их можно использовать в качестве перекуса, добавлять в салаты, посыпать ими блюда из рыбы или даже использовать в десертах, советует EatingWell.

Рекомендуемая порция — 30 граммов один-два раза в неделю. Этого достаточно, чтобы ощутить пользу фисташек без вреда для здоровья.

Важно выбирать несолёные фисташки без добавок, чтобы избежать лишних калорий и натрия.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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