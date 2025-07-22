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Мятный секрет плоского живота без вздутия: просто, натурально, эффективно

Как избавиться от вздутия живота за 20 минут: эффективный домашний напиток
2:14
Здоровье

Вздутие живота может возникнуть по разным причинам: после обильного приёма пищи, при стрессе, изменении рациона или неправильном питании. Это неприятное ощущение часто вызвано скоплением газов в кишечнике, запором или перееданием. Многие ищут способы справиться с этой проблемой, прибегая к лекарствам или строгим диетам. Однако существует простое и натуральное решение, которое может вас удивить.

Чай с мятой
Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай с мятой

Этот метод легко вписать в любой распорядок дня, независимо от того, работаете ли вы, находитесь дома или в пути. Он не требует специального оборудования, медицинских консультаций и не имеет побочных эффектов. Более того, он сочетает в себе пользу для здоровья и удовольствие.

Этот способ, который веками использовался в некоторых культурах, оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему, расслабляя мышцы кишечника, помогая выводить газы и уменьшая спазмы. Преимущество этого метода в том, что он универсален и подходит для любого времени года. Зимой он согревает и помогает расслабиться после еды, а летом становится освежающим и утоляющим жажду напитком. Его можно легко включить в рацион, заменив сладкие или газированные напитки, которые часто вызывают вздутие живота, пишет journaldesfemmes.fr.

Речь идёт о мяте перечной. Это растение помогает печени вырабатывать больше желчи, что способствует перевариванию жирной пищи и её быстрому продвижению через желудок. Благодаря содержанию ментола, мята расслабляет мышцы кишечника, снижает газообразование и облегчает боль в желудке. Она не содержит кофеина, поэтому её можно пить в любое время дня, даже вечером. Часто достаточно одной чашки мятного чая после еды, чтобы облегчить вздутие живота.

Таким образом, чтобы избавиться от вздутия живота естественным путём, не нужно прибегать к сложным методам или строгим диетам. Чашка мятного чая — это всё, что вам нужно для плоского живота и комфортного пищеварения.

Уточнения

Мя́та пе́речная она же мята холодная и мята английская (лат. Méntha piperíta), — травянистое растение; вид рода Мята (Mentha) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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