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Бутылка воды под рукой — не гарант здоровья: как правильно пить, чтобы не навредить

Как правильно пить воду: советы по распределению жидкости на протяжении дня
4:33
Здоровье

Задумывались ли вы, как важно не только количество воды, но и то, как ее пить? Часто мы сосредотачиваемся на суточной норме, забывая о том, что распределение жидкости на протяжении дня играет не меньшую роль.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

Основные рекомендации по потреблению воды

Чтобы организм правильно усваивал воду, важно пить ее в течение дня равномерно. Примерно 300 мл за 15 минут натощак и до 800 мл за час при наполненном желудке — именно такие объемы являются оптимальными для усвоения воды.

  • Начинайте утро с небольшого глотка воды.
  • Пейте за 30 минут до еды и через час после приема пищи.
  • За 2-3 часа до сна можно выпить до 300 мл воды, если это не вызывает дискомфорта.
  • Не забывайте учитывать жидкость, которую вы получаете с пищей.

Вода в продуктах

Интересно, что до 40% суточной нормы жидкости мы получаем через пищу. Особенно богаты водой такие продукты, как фрукты, овощи, супы и молочные продукты.

  • Арбуз состоит на 90% из воды,
  • Огурцы и клубника — около 92%,
  • Супы содержат до 80% воды,
  • Даже картофель и хлеб помогают поддерживать водный баланс.

Если ориентироваться на стандартные 2 литра воды в день, то около 0,8 литра можно "допить" через еду. Это позволяет избежать избыточной нагрузки на почки и правильно рассчитать потребности организма в жидкости.

Как приучить себя пить воду

Простые советы помогут вам привыкнуть пить воду в нужных объемах:

  • Держите воду под рукой — на рабочем месте, в машине или дома.
  • Настройте напоминания через приложение или будильник.
  • Постепенно увеличивайте объем воды, начиная с комфортного уровня.
  • Пейте по 150-250 мл каждые 1-2 часа.

Добавьте вкус — лимон, мята, огурец — так вам будет легче отказаться от сладких напитков.
При пятиразовом питании вы можете получить около 1700-1800 мл воды. Остальное количество можно допить через еду. Однако стоит помнить, что у каждого человека потребности могут различаться в зависимости от образа жизни, климата и состояния здоровья.

Питье во время еды: что важно знать

Многие опасаются пить воду во время еды, полагая, что это мешает перевариванию пищи. Однако это — миф. Никакие научные данные не подтверждают, что вода "разбавляет" желудочный сок и нарушает пищеварение. Вода, в том числе газированная, безопасна при употреблении во время еды, если она не вызывает у вас дискомфорта.

Тем не менее, при употреблении газированной воды могут появляться ощущения тяжести, изжога или повышенное газообразование. В таких случаях стоит ориентироваться на собственные ощущения и корректировать режим питья.

Важность поддержания водного баланса

Нарушение водного баланса может привести к серьезным последствиям. Вот что отмечает врач-терапевт, нутрициолог Елена Шураева:

"Признаки дегидратации проявляются при потере 1-2% массы тела: моча темного цвета, снижение когнитивных функций, учащение пульса в покое."


С другой стороны, избыток жидкости тоже может быть опасен. Избыточное потребление воды может привести к отекам, нарушению работы почек и даже вызвать водную интоксикацию — редкое, но серьезное заболевание.

Как избежать переизбытка жидкости

Чтобы избежать перегрузки организма, пейте воду небольшими порциями по 150-250 мл. Лучше распределять потребление жидкости в течение дня, чем выпивать все сразу. Это не только поможет поддерживать водный баланс, но и избавит от неприятных ощущений.

Основные рекомендации:

  • Не превышайте объем воды за один раз: для натощак — не более 300-400 мл, а при наполненном желудке — до 600-800 мл.
  • В среднем, в час без физической нагрузки оптимально выпивать до 1 литра воды.

При интенсивной физической активности объем потребляемой воды можно увеличить, но важно следить за самочувствием.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью. Вода является продуктом горения (окисления) водорода при реакции с кислородом, но также может выступать конечным результатом и иных химических реакций, таких как горение углеводородов и других органических соединений.
 

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

Автор Олег Белов
Олег Белов — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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