Внутри нас целый океан: как вода управляет памятью, энергией и настроением

Медики рассказали, как пить воду для нормализации обмена веществ

3:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зачем нам вода? Ответ на этот вопрос намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Она не просто утоляет жажду — она играет ключевую роль в функционировании нашего организма. Вода участвует в бесчисленных физиологических процессах, от усвоения питательных веществ до их выведения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек утоляет жажду

Основные функции воды

Детоксикация организма: вода необходима для нормальной работы печени и почек — органов, отвечающих за очищение от токсинов.

Разложение веществ: она участвует в гидролизе (разделении на простые соединения) жиров, белков и углеводов.

Электролитный баланс: вода поддерживает равновесие солей в организме.

Терморегуляция: распределение тепла, которое выделяется при обмене веществ.

Функционирование суставов: вода помогает поддерживать их работу, уменьшая трение.

Кроме того, вода помогает питательным веществам и биологически активным соединениям проникать в клетки организма, что делает их доступными для усвоения.

Как дефицит воды влияет на наш организм?

Когда в организме не хватает воды, возникают следующие проблемы:

Усталость и снижение энергии. Обезвоживание приводит к ощущению слабости и усталости, поскольку внутренние органы перегружаются.

Проблемы с умственными способностями. Даже легкая дегидратация может повлиять на концентрацию, память и способность к мышлению.

Головные боли и мигрень. Недостаток воды часто становится причиной таких неприятных симптомов, как головная боль.

Нарушения пищеварения. Недостаток жидкости может вызвать запоры и проблемы с регулярным стулом, поскольку вода помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Как пить воду, чтобы оставаться здоровым и активным?

Пить достаточно воды важно не только для общего самочувствия, но и для контроля над аппетитом. Например, стакан воды за полчаса до еды помогает уменьшить чувство голода, а спустя час — улучшает усвоение питательных веществ. Это особенно полезно для тех, кто хочет контролировать вес.

Сколько воды нужно пить?

Сколько именно воды нужно пить каждый день, зависит от множества факторов: массы тела, климата, уровня физической активности и состояния здоровья. Однако существует научно обоснованная формула:

30-35 мл воды на каждый килограмм массы тела.

Пример: если ваш вес 72 кг, то вам нужно пить примерно 2,5 литра воды в день.

Популярная рекомендация — пить 8 стаканов воды в день — не учитывает индивидуальные особенности организма. Объем потребляемой жидкости может варьироваться от 1,5 до 3,7 литра, включая воду, содержащуюся в пище.

Симптомы обезвоживания:

Снижение энергии

Проблемы с концентрацией и памятью

Головные боли и мигрень

Сухость кожи, запоры

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

