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Уход за кожей начинается не с крема: 7 продуктов, которые любит кишечник — никаких пробиотиков

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3:13
Здоровье

Мы привыкли винить во всех кожных бедах внешний мир — не тот крем, городской смог, дефицит сна. Но всё больше исследований подтверждают: состояние кожи напрямую связано с тем, что происходит у нас внутри — особенно в кишечнике.

Здоровая еда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровая еда

Именно там, по словам специалистов, происходит самый важный "разговор" о красоте. Знакомьтесь с осью "кишечник-кожа" — сложной, но невероятно важной системой, которая напрямую влияет на внешний вид.

Микробиом: мини-завод здоровья и сияния

Наш кишечник — это не просто орган пищеварения. Это целый мир, населённый триллионами бактерий, которые играют ключевую роль в здоровье кожи. В норме микробиом помогает:

  • Усваивать витамины, минералы и антиоксиданты, необходимые для упругости и ровного тона кожи;
  • Нейтрализовать токсины и патогены, снижая воспаления;
  • Поддерживать крепкий иммунитет, защищая от высыпаний и раздражений.

Но стоит этому хрупкому балансу нарушиться — например, из-за стресса, неправильного питания или антибиотиков — и кишечник сразу даёт сигнал… через кожу.

Как дисбиоз отражается на лице

Если в кишечнике развивается воспаление, оно может буквально "выходить наружу" в виде акне, розацеа, экземы. Нарушается всасывание нутриентов — кожа становится тусклой, сухой, медленно восстанавливается после воспалений или повреждений.

А если повышается проницаемость стенок кишечника (так называемый синдром "дырявого кишечника"), то в кровь попадают токсины и непереваренные частицы пищи. Результат — перегрузка организма и новая волна кожных реакций.

Что делать: простые шаги к чистой коже

Хорошая новость: вы можете восстановить баланс микробиома без дорогих пробиотиков. Начать стоит с питания — именно оно формирует среду для полезных бактерий.

Вот что они особенно любят:

Клетчатку. Много клетчатки. Включайте в рацион:

  • листовые зелёные овощи,
  • брокколи,
  • ягоды, яблоки,
  • овёс, киноа, коричневый рис,
  • чечевицу и фасоль,
  • семена льна и чиа, орехи.

Разнообразие — ключ. Чем шире спектр продуктов, тем богаче микробиом.

Добавьте ферментированные продукты — но без сахара:

  • натуральный йогурт,
  • кефир,
  • квашеную капусту,
  • кимчи,
  • комбучу (в умеренных дозах).

Они снабжают кишечник живыми полезными бактериями.

Избегайте продуктов, которые вредят микробиому:

  • рафинированный сахар,
  • белую муку,
  • слишком много молочных продуктов (если есть чувствительность),
  • дешёвые рафинированные масла.

Красота не в зеркале, а на кухне

Путь к чистой и сияющей коже начинается не с очередного крема, а с тарелки. Постепенно меняя рацион и заботясь о кишечнике, вы можете добиться куда большего, чем с полкой уходовой косметики.

Прислушайтесь к себе — и к своему животу. Он многое знает о вашей красоте.

Уточнения

Кише́чник — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека.

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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