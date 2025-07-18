Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулирование криптоактивов: Сбер предлагает аналогию с традиционными банковскими счетами
Бирюзовое море и тишина: почему Жар-сюр-Мер — идеальное место для отдыха
Карбид кальция, шумовые отпугиватели и запахи используют против кротов на огороде
Экспедиция ESAG выявила на затонувшем судне хианские амфоры и посуду для пищи
Эти 5 предметов в вашем доме боятся воды как огня: как правильно чистить
Белухи изменяют форму нароста на голове для общения — данные учёных из Виндзора
Простые шаги, чтобы похудеть на 10 кг и сохранить результат: советы диетологов
Сын Павла Прилучного и скандальные носки: неоднозначное видео возмутило Сеть
Специи, которые преобразят ваши блюда

Секретный трюк против бессонницы: в клиниках за него платят тысячи, но он доступен каждому

Чем опасна бессонница: медики предупредили о риске болезней сердца и мозга
2:06
Здоровье

Темные круги под глазами, бессмысленные взгляды в потолок и перевороты с боку на бок — знакомо? Если да, вы не одиноки. Бессонница — это не просто неудобство, это настоящий враг здоровья.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Сегодня этим расстройством страдают миллионы, и хотя на первый взгляд причины кажутся очевидными, корень проблемы зачастую куда глубже. Хронический стресс и тревожность нарушают работу нервной системы, приводя к стойким расстройствам сна.

Почему мы не можем уснуть

Современный ритм жизни сбивает наш внутренний биологический компас. Нерегулярный график, ночные смены, марафоны сериалов до утра — всё это выбивает организм из колеи.

Добавьте к этому побочные эффекты некоторых медикаментов, о которых редко кто предупреждает. Прежде чем принять что-то на ночь, обязательно читайте инструкцию и советуйтесь с врачом.

А теперь обратим внимание на спальню. Задумайтесь: не душно ли в комнате? Слишком светло? Может, мешают уличные шумы или неудобный матрас? Комфортная обстановка — это не роскошь, а необходимость для сна.

Чем грозит бессонница

Она разрушает не только ваше настроение. Хроническое недосыпание может стать трамплином к серьезным проблемам: от сердечно-сосудистых заболеваний до когнитивных нарушений.

Что делать

Первый шаг — честно взглянуть на свой режим. Стабильное время подъема и отхода ко сну, сбалансированное питание и отказ от гаджетов хотя бы за час до сна творят чудеса.

Не забывайте и про психоэмоциональное состояние. Регулярные медитации, дыхательные практики и даже простые прогулки на свежем воздухе снижают уровень тревожности перед сном.

Если же домашние методы не помогают — не затягивайте. Врач может не только выявить истинную причину, но и подобрать эффективную терапию.

Сон — это не прихоть, а основа вашей энергии, продуктивности и общего здоровья. Берегите его.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Чем опасна бессонница: медики предупредили о риске болезней сердца и мозга
Бирюзовое море и тишина: почему Жар-сюр-Мер — идеальное место для отдыха
Карбид кальция, шумовые отпугиватели и запахи используют против кротов на огороде
Экспедиция ESAG выявила на затонувшем судне хианские амфоры и посуду для пищи
Эти 5 предметов в вашем доме боятся воды как огня: как правильно чистить
Белухи изменяют форму нароста на голове для общения — данные учёных из Виндзора
Простые шаги, чтобы похудеть на 10 кг и сохранить результат: советы диетологов
Сын Павла Прилучного и скандальные носки: неоднозначное видео возмутило Сеть
Специи, которые преобразят ваши блюда
В России разработали биопрепарат для активации иммунитета растений против грибка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.