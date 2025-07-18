Секретный трюк против бессонницы: в клиниках за него платят тысячи, но он доступен каждому

Чем опасна бессонница: медики предупредили о риске болезней сердца и мозга

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Темные круги под глазами, бессмысленные взгляды в потолок и перевороты с боку на бок — знакомо? Если да, вы не одиноки. Бессонница — это не просто неудобство, это настоящий враг здоровья.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессоница

Сегодня этим расстройством страдают миллионы, и хотя на первый взгляд причины кажутся очевидными, корень проблемы зачастую куда глубже. Хронический стресс и тревожность нарушают работу нервной системы, приводя к стойким расстройствам сна.

Почему мы не можем уснуть

Современный ритм жизни сбивает наш внутренний биологический компас. Нерегулярный график, ночные смены, марафоны сериалов до утра — всё это выбивает организм из колеи.

Добавьте к этому побочные эффекты некоторых медикаментов, о которых редко кто предупреждает. Прежде чем принять что-то на ночь, обязательно читайте инструкцию и советуйтесь с врачом.

А теперь обратим внимание на спальню. Задумайтесь: не душно ли в комнате? Слишком светло? Может, мешают уличные шумы или неудобный матрас? Комфортная обстановка — это не роскошь, а необходимость для сна.

Чем грозит бессонница

Она разрушает не только ваше настроение. Хроническое недосыпание может стать трамплином к серьезным проблемам: от сердечно-сосудистых заболеваний до когнитивных нарушений.

Что делать

Первый шаг — честно взглянуть на свой режим. Стабильное время подъема и отхода ко сну, сбалансированное питание и отказ от гаджетов хотя бы за час до сна творят чудеса.

Не забывайте и про психоэмоциональное состояние. Регулярные медитации, дыхательные практики и даже простые прогулки на свежем воздухе снижают уровень тревожности перед сном.

Если же домашние методы не помогают — не затягивайте. Врач может не только выявить истинную причину, но и подобрать эффективную терапию.

Сон — это не прихоть, а основа вашей энергии, продуктивности и общего здоровья. Берегите его.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

