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Сначала редеют, потом исчезают: волосы выпадают каждый день — все запрограммировано заранее

Волосы перестают расти с возрастом: как работает волосяной цикл у человека
3:21
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые волосы на теле достигают определённой длины и… всё? А другие, например на голове, могут расти годами? Возможно, вы и не думали об этом раньше, но раз уж вопрос прозвучал, пора разобраться.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

Секрет кроется в физиологии нашего организма и в том, как устроен волосяной цикл. Это гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд!

Каждый волос проходит три стадии жизни

Вне зависимости от того, где он растёт, каждый волос на нашем теле живёт по строгому биологическому графику. Его жизненный путь условно делится на три фазы:

  1. Анаген — активный рост.
    В этот период волосяной фолликул работает на полную мощность: клетки быстро делятся, вырабатывается кератин, и волос начинает стремительно расти. У волос на голове эта фаза может длиться до нескольких лет — именно поэтому они отрастают так долго.
  2. Катаген — переходный этап.
    Это короткая, примерно 1-2-недельная стадия, во время которой фолликул "засыпает", а рост волос останавливается. Питание прекращается, но сам волос всё ещё удерживается в коже.
  3. Телоген — покой и выпадение.
    Волос остаётся на месте, но больше не растёт. В конце концов он выпадает либо сам по себе, либо его вытесняют новые волосы, вступающие в фазу анагена. Именно в этот момент мы ежедневно теряем десятки волос — и это абсолютно нормально.

Почему волосы растут по-разному

Главная причина — разная продолжительность фазы анагена. Чем она длиннее, тем длиннее может стать волос. Поэтому волосы на голове кажутся "бесконечными", а вот на ногах, руках или в подмышках они прекращают рост после пары недель или месяцев. Физиология чётко регулирует длину в зависимости от локации на теле — и это тоже имеет смысл.

Например, если бы ресницы продолжали расти так же долго, как волосы на голове, мы просто не могли бы видеть! В этом случае сработал естественный отбор: слишком длинные ресницы мешают — значит, их рост ограничен.

А что происходит с возрастом

С годами наш организм меняется — и волосы не исключение. Под действием гормональных изменений (например, во время менопаузы или андропаузы) фолликулы начинают истощаться. Волосы становятся тоньше, светлее и в итоге перестают расти вовсе. Так появляются зоны с меньшей густотой волос, особенно в лобковой области или на голове (алопеция).

Можно ли что-то сделать? Иногда помогают гормональные кремы, если причина действительно в гормональном фоне. Или — радикально — полное бритьё. Есть и более мягкие методы: например, касторовое масло или масло сладкого миндаля, которые могут простимулировать рост новых волос.

Всё индивидуально

Разные участки тела, пол, возраст, питание — всё это влияет на темпы и длительность роста волос. И хотя весь этот процесс кажется автоматическим и неосознанным, в реальности он подчиняется сложным и тонким механизмам, встроенным в наше тело.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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