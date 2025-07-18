Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Ольховский назвал причины роста цен и стагнации авторынка
Что распылять на балконе, чтобы не возвращались голуби
Профессор рассказал о полезных свойствах красного пальмового масла
Золотистая вешенка осваивает всё новые пространства: захватчик или безобидный деликатес
Символ архитектурного мастерства и роскоши — самый высокий отель в мире примет скоро гостей
Экспорт российской рыбы в БРИКС вырос в 1,5 раза с 2021 года — Герман Зверев
Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году
Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу

Скачки давления и их влияние на здоровье: как избежать обмороков и головокружений

Влияние атмосферного давления на здоровье: рекомендации от невролога
4:24
Здоровье

Магнитные бури, солнечные вспышки и скачки атмосферного давления — всё чаще эти природные явления влияют на наше самочувствие. Если раньше метеозависимость считалась проблемой пожилых людей, то сегодня молодёжь также ощущает на себе капризы погоды. От головных болей и сонливости до более серьёзных последствий — в том числе барометрических обмороков. Как понять, что происходит с организмом в такие моменты и кому грозит потеря сознания, рассказывает врач-невролог Лилия Мошкина.

без сознания
Фото: freepik
без сознания

Что такое барометрический обморок

Когда атмосферное давление резко изменяется, организм может реагировать по-разному. У метеозависимых людей это проявляется не только головной болью, но и снижением артериального давления, что может привести к потере сознания, называемой барометрическим обмороком.

  • Причина: Артериальное давление у человека может изменяться в унисон с атмосферным — когда атмосферное давление повышается, оно часто приводит к повышению кровяного давления. Однако у некоторых людей возникает так называемый "конфликт": если атмосферное давление растёт, а артериальное наоборот падает, это и становится причиной потери сознания.

"Вначале человек чувствует головокружение, неустойчивую походку и общую слабость. На пике этого состояния может наступить потеря сознания. Это не сильно отличается от обычного обморока, просто происходит на фоне ухудшения самочувствия.", — объясняет Лилия Мошкина.

Как с этим бороться

Гипертоники, как правило, лучше подготовлены к скачкам атмосферного давления. У них в аптечке всегда есть нужные препараты, а также тонометр, чтобы контролировать своё давление. Когда артериальное давление повышается, важно следить за его уровнем и, если нужно, принимать медикаменты.

Для гипотоников, напротив, резкое падение давления из-за перепадов атмосферного давления может стать настоящим сюрпризом. В таком случае эксперты рекомендуют:

  • Пить много жидкости (вода, чай или кофе), чтобы стимулировать повышение давления.
  • Увлажнять организм с помощью соли, так как она помогает задержать жидкость.
  • Следить за сбалансированным режимом дня, качественным сном и избегать стресса.

Лилия Мошкина также советует, если гипотония привела к обмороку, обратиться к неврологу. Если потеря сознания продолжается, лучше вызвать скорую помощь.

Реакция сосудов: как атмосферное давление влияет на здоровье

Хотя метеозависимость научно не доказана, врачи всё чаще соглашаются с тем, что наш организм может сильно реагировать на перепады погоды, особенно в отношении сердечно-сосудистой системы. За регулирование давления отвечают барорецепторы, расположенные в сосудах. У здоровых людей эти рецепторы быстро подстраиваются под изменения погоды, а вот у тех, кто страдает от атеросклероза или других сосудистых заболеваний, адаптация может занять больше времени, что провоцирует скачки давления.

Гипертоники наиболее чувствительны к резким перепадам погоды, особенно к похолоданию. В таких условиях у них может повыситься артериальное давление, а сосуды могут спазмироваться, что в свою очередь может привести к сердечному приступу.

Для гипотоников более характерна реакция на потепление и снижение атмосферного давления. Их сосуды расширяются, что может спровоцировать усталость и даже привести к обмороку.

Как защититься от негативного воздействия погоды

Перепады атмосферного давления могут значительно ухудшить самочувствие, особенно у людей с проблемами сосудистой системы. Чтобы минимизировать влияние погоды на здоровье, важно:

  • Контролировать артериальное давление, особенно в периоды резких изменений погоды.
  • Пить достаточно жидкости и поддерживать нормальный уровень соли в организме.
  • Регулярно обращаться к специалисту для корректировки лечения в случае хронических заболеваний.

Следуя этим рекомендациям, можно существенно уменьшить риски для здоровья и легче пережить капризы природы, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году
Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу
Утреннее плавание и вечерний бег способствуют снижению веса
Горы зовут: 50 причин, чтобы отправиться в Альпы
Россияне официально обязаны бороться с борщевиком
Загорающих на балконе в нижнем белье будут штрафовать
До 48 часов: на сколько можно оставлять кошку одну без присмотра
Земля начнёт крутиться быстрее в эти дни: вот когда в сутках будет меньше 24 часов
Миллионы за скелет: в США на аукционе продали цератозавра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.