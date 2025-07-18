Скачки давления и их влияние на здоровье: как избежать обмороков и головокружений

Влияние атмосферного давления на здоровье: рекомендации от невролога

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитные бури, солнечные вспышки и скачки атмосферного давления — всё чаще эти природные явления влияют на наше самочувствие. Если раньше метеозависимость считалась проблемой пожилых людей, то сегодня молодёжь также ощущает на себе капризы погоды. От головных болей и сонливости до более серьёзных последствий — в том числе барометрических обмороков. Как понять, что происходит с организмом в такие моменты и кому грозит потеря сознания, рассказывает врач-невролог Лилия Мошкина.

Фото: freepik без сознания

Что такое барометрический обморок

Когда атмосферное давление резко изменяется, организм может реагировать по-разному. У метеозависимых людей это проявляется не только головной болью, но и снижением артериального давления, что может привести к потере сознания, называемой барометрическим обмороком.

Причина: Артериальное давление у человека может изменяться в унисон с атмосферным — когда атмосферное давление повышается, оно часто приводит к повышению кровяного давления. Однако у некоторых людей возникает так называемый "конфликт": если атмосферное давление растёт, а артериальное наоборот падает, это и становится причиной потери сознания.

"Вначале человек чувствует головокружение, неустойчивую походку и общую слабость. На пике этого состояния может наступить потеря сознания. Это не сильно отличается от обычного обморока, просто происходит на фоне ухудшения самочувствия.", — объясняет Лилия Мошкина.

Как с этим бороться

Гипертоники, как правило, лучше подготовлены к скачкам атмосферного давления. У них в аптечке всегда есть нужные препараты, а также тонометр, чтобы контролировать своё давление. Когда артериальное давление повышается, важно следить за его уровнем и, если нужно, принимать медикаменты.

Для гипотоников, напротив, резкое падение давления из-за перепадов атмосферного давления может стать настоящим сюрпризом. В таком случае эксперты рекомендуют:

Пить много жидкости (вода, чай или кофе), чтобы стимулировать повышение давления.

(вода, чай или кофе), чтобы стимулировать повышение давления. Увлажнять организм с помощью соли , так как она помогает задержать жидкость.

, так как она помогает задержать жидкость. Следить за сбалансированным режимом дня, качественным сном и избегать стресса.

Лилия Мошкина также советует, если гипотония привела к обмороку, обратиться к неврологу. Если потеря сознания продолжается, лучше вызвать скорую помощь.

Реакция сосудов: как атмосферное давление влияет на здоровье

Хотя метеозависимость научно не доказана, врачи всё чаще соглашаются с тем, что наш организм может сильно реагировать на перепады погоды, особенно в отношении сердечно-сосудистой системы. За регулирование давления отвечают барорецепторы, расположенные в сосудах. У здоровых людей эти рецепторы быстро подстраиваются под изменения погоды, а вот у тех, кто страдает от атеросклероза или других сосудистых заболеваний, адаптация может занять больше времени, что провоцирует скачки давления.

Гипертоники наиболее чувствительны к резким перепадам погоды, особенно к похолоданию. В таких условиях у них может повыситься артериальное давление, а сосуды могут спазмироваться, что в свою очередь может привести к сердечному приступу.

Для гипотоников более характерна реакция на потепление и снижение атмосферного давления. Их сосуды расширяются, что может спровоцировать усталость и даже привести к обмороку.

Как защититься от негативного воздействия погоды

Перепады атмосферного давления могут значительно ухудшить самочувствие, особенно у людей с проблемами сосудистой системы. Чтобы минимизировать влияние погоды на здоровье, важно:

Контролировать артериальное давление, особенно в периоды резких изменений погоды.

Пить достаточно жидкости и поддерживать нормальный уровень соли в организме.

Регулярно обращаться к специалисту для корректировки лечения в случае хронических заболеваний.

Следуя этим рекомендациям, можно существенно уменьшить риски для здоровья и легче пережить капризы природы, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

