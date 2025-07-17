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Аллергия на амброзию — угроза для миллионов: что важно знать о пыльце этого растения

Аллерголог о вреде амброзии: как пыльца вызывает сильные аллергические реакции
5:35
Здоровье

Амброзия - один из самых агрессивных сорняков, который не только наносит ущерб сельскому хозяйству, но и представляет серьёзную опасность для здоровья человека, вызывая сильную аллергию. О том, почему это растение так опасно и как с ним бороться, нам рассказал аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров.

Растение амброзия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растение амброзия

Что такое амброзия и где она растет

Амброзия — это род однолетних или многолетних трав семейства астровых, которые активно распространяются в разных регионах. В России амброзия считается карантинным растением, так как наносит серьезный вред как сельскому хозяйству, так и здоровью людей. Это растение часто встречается на пустырях, необрабатываемых землях, в садах и огородах, а также на пастбищах и в лесных полосах.

Амброзия растет с середины лета до осени, активно цветет и выделяет аллергенную пыльцу, которая способна распространяться на десятки километров от места роста. Это растение, помимо угнетения культурных растений, истощает почву, ухудшает её состав и уменьшает урожайность.

Амброзия распространяется через семена, которые легко разносятся животными, птицами, ветром и людьми, что делает её агрессивным сорняком, который быстро распространяется в новые регионы.

Чем опасна амброзия для здоровья человека

В беседе с URA. RU аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров сообщил, что пыльца амброзии — это один из самых мощных аллергенов, который вызывает сильную аллергическую реакцию даже в очень низких концентрациях. Основной период цветения амброзии приходится на лето и осень, и в это время её пыльца может вызвать у людей сезонный аллергический ринит (поллиноз).

Аллергия на амброзию: симптомы и риски

Амброзия вызывает различные симптомы аллергии, такие как:

  • Насморк и заложенность носа.
  • Чихание и зуд в носу.
  • Зуд и покраснение глаз.
  • Слезотечение.
  • Кашель и хрипы.
  • Затруднение дыхания.
  • Усталость и снижение концентрации внимания.

Особенно опасна пыльца амброзии для людей, страдающих от бронхиальной астмы. Врачи предупреждают, что длительное воздействие пыльцы может ухудшить симптомы астмы и привести к более серьезным последствиям. Азизбек Ботиров советует не заниматься самолечением при первых признаках аллергии. Важно вовремя обратиться к специалисту, который подберет нужное лечение и даст рекомендации по профилактике.

Меры профилактики и рекомендации для аллергиков

Если вы чувствуете первые симптомы аллергии на амброзию, рекомендуется:

  • Избегать контакта с аллергеном: закрывать окна в период цветения, использовать воздухоочистители.
  • Промывать нос и лицо после прогулок на улице.
  • Менять одежду, особенно если вы были на свежем воздухе.
  • Для предотвращения обострений — обратитесь к врачу, который назначит подходящее лечение.

Амброзия и её влияние на окружающую среду

Амброзия не только угрожает здоровью людей, но и оказывает серьезное воздействие на экосистему. Это растение истощает почву, что делает землю непригодной для сельского хозяйства после нескольких лет её активного распространения. Также амброзия вытесняет луговые травы, в том числе злаковые и бобовые растения, что нарушает кормовую базу для сельскохозяйственных животных.

Кроме того, если амброзия попадает в пищу дойных коров или коз, это может изменить вкус и запах молока, что также негативно влияет на качество молочной продукции.

Как бороться с амброзией

Борьба с амброзией — это важная задача для владельцев земельных участков и органов местного управления. Россельхознадзор предлагает несколько методов борьбы с этим растением:

  • Агротехнические методы: севооборот, обработка почвы и уход за посевами.
  • Химический метод: использование гербицидов, которые наносят мощный удар по амброзии и уничтожают её на корню.
  • Механический метод: скашивание травы, хотя этот способ не всегда эффективен, поскольку амброзия легко восстанавливается.

Если вы обнаружили амброзию на своём участке, необходимо срочно сообщить об этом в Россельхознадзор. Специалисты помогут организовать ликвидацию очага и предотвратить дальнейшее распространение растения.

Ответственность за нарушение правил борьбы с амброзией

Если на участке обнаружена амброзия и меры по её уничтожению не были приняты, владельцы могут понести административное наказание:

  • Для граждан - штраф от 300 до 500 рублей.
  • Для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей.
  • Для юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Амброзия представляет собой серьезную угрозу как для здоровья людей, так и для окружающей среды. Это агрессивное растение вызывает аллергию и значительно влияет на экосистему, истощая почвы и нарушая кормовую базу для животных. Для борьбы с амброзией важно своевременно предпринимать меры, проводить борьбу с сорняком и следить за состоянием здоровья, особенно если вы склонны к аллергическим реакциям.

Уточнения

Амбро́зия (лат  Ambrósia) — род однолетних или многолетних трав семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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