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Ловушки для здоровья: какие привычные продукты могут стать причиной скачков сахара в крови

Вредные продукты, которые повышают сахар: сельдерей, морковь и другие
5:22
Здоровье

Мы все привыкли думать, что газировка или десерты — это главные враги нормального уровня сахара в крови. Однако, как оказалось, некоторые продукты, которые кажутся совершенно безопасными и даже полезными, могут оказать неожиданный эффект на уровень глюкозы.

Продукты с высоким гликемическим индексом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Продукты с высоким гликемическим индексом

Сельдерей и морковь: невинные на первый взгляд

Многие из нас ассоциируют сельдерей и морковь с полезностью и здоровым питанием. Однако при их употреблении в моно-режиме, например, когда вы съедаете только морковку без других продуктов, эти овощи могут поднять гликемический индекс (ГИ) и вызвать скачок сахара в крови. С биохимической точки зрения, съесть одну морковку — это почти то же самое, что съесть сладкий десерт.

Хотя эти продукты полезны, в одиночку они могут оказать нежелательное влияние на ваш организм. Когда морковь или сельдерей употребляются без сочетания с другими, более "медленными" углеводами или белками, они могут быстро повышать уровень глюкозы.

Фрукты: не все так безобидно

Фрукты, безусловно, являются важной частью здорового рациона, но не все из них одинаково полезны для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Некоторые фрукты имеют высокий гликемический индекс, что означает, что они быстро повышают уровень глюкозы. Это касается таких фруктов, как арбузы, дыни и ананасы.

Особенно опасны сушеные фрукты. Например, изюм содержит высокую концентрацию сахаров из-за удаления воды, что делает его источником быстрых углеводов. Еще более худшими являются фрукты в сиропах, которые представляют собой настоящую сахарную бомбу.

Также стоит избегать свежевыжатых соков. Несмотря на то, что они кажутся здоровым вариантом, их высокая жидкая консистенция позволяет глюкозе быстро всасываться в кровь. Стакан виноградного сока по своему эффекту на уровень сахара в крови можно приравнять к четырём пончикам!

Белый сахар и его заменители: как они влияют на организм

В то время как белый сахар давно стал объектом критики, его заменители — особенно синтетические — могут быть даже более опасными для вашего здоровья. Почему? Такие заменители снижают чувствительность рецепторов, заставляя организм требовать всё больше сладкого, чтобы почувствовать "вкус сахара". Это может привести к ещё большему перееданию и нарушению метаболических процессов.

  • Сахарозаменители могут создать иллюзию удовлетворения потребности в сладком, но на самом деле они только увеличивают тягу к пище с высоким содержанием сахара.

Влияние на здоровье: инсулинорезистентность и диабет

Одним из последствий частых скачков сахара в крови является инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, а тот не может эффективно переносить глюкозу в клетки. В результате, сахар накапливается в крови, что способствует развитию диабета 2 типа и других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и поликистоз яичников.

Инсулинорезистентность часто остаётся незамеченной на начальных этапах, поскольку она не имеет явных симптомов. Однако, если не принять меры, последствия могут быть серьёзными и трудными для лечения. Актуальные данные ВОЗ свидетельствуют, что в 2021 году в мире было зарегистрировано 529 миллионов человек, страдающих от сахарного диабета, и это число, вероятно, продолжит расти.

Признаки инсулинорезистентности

Некоторые из ранних признаков инсулинорезистентности могут быть неочевидными, но если вы замечаете следующие изменения в своем организме, стоит обратиться к врачу:

  • Набор веса без изменений в рационе: это может указывать на проблемы с усвоением глюкозы.
  • Появление папиллом на коже, особенно в области шеи, груди и подмышек. Эти наросты не болят, но могут возникать вновь, даже после удаления.
  • Потемнение кожи в тех же зонах также может быть признаком нарушений в обмене веществ, связанных с инсулинорезистентностью.

Как снизить уровень сахара в крови

Лучше всего продумывать сочетания продуктов и правильно комбинировать продукты с низким гликемическим индексом с теми, которые содержат медленные углеводы и клетчатку. Например, клетчатка помогает замедлить всасывание сахара в кровь и предотвратить резкие скачки глюкозы. Добавление в блюда бобовых, цельнозерновых продуктов или орехов поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Сельдерей, морковь и многие другие "невинные" продукты, которые обычно считаются полезными, могут оказывать неожиданный эффект на уровень сахара в крови. Важно не только правильно выбирать продукты, но и сочетать их таким образом, чтобы минимизировать риск резких скачков глюкозы. Контролируя свой рацион, можно значительно снизить риск развития инсулинорезистентности и диабета, улучшив своё здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Инсулинорезистентность - нарушение метаболического ответа на инсулин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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