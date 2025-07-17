Менингококк — опасность рядом: как защититься с помощью вакцины и простых шагов

Менингококковая инфекция: врач Жемчугов объяснил важность вакцинации и гигиены

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Менингококковая инфекция — это одно из самых опасных заболеваний, которое может вызвать серьезные осложнения, включая менингит и сепсис. Врачи настоятельно рекомендуют своевременные меры для предотвращения этой инфекции, особенно для людей, проживающих в очагах заболевания или имеющих повышенный риск заражения. Врач-терапевт, иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поделился важной информацией о методах профилактики менингококковой инфекции.

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Вакцинация — основной способ защиты от менингококковой инфекции

Одним из самых эффективных способов защиты от менингококковой инфекции является вакцинация. По словам Владислава Жемчугова, вакцины против менингококковой инфекции, как правило, вводятся в тех местах, где наблюдаются вспышки заболевания, а также в некоторых случаях по личному желанию пациента.

"Вакцинация очень эффективна, и она помогает значительно снизить риск заражения. Однако, как и любая вакцина, она не даёт 100%-ной гарантии, но сильно снижает вероятность заражения", — отметил специалист.

Вакцинация может быть рекомендована как для людей, которые проживают в очагах инфекции, так и для тех, кто планирует путешествия в регионы с повышенным риском заражения менингококковыми инфекциями.

Соблюдение правил личной гигиены

Профилактика менингококковой инфекции не ограничивается только вакцинацией. Важную роль в защите от этого заболевания играет соблюдение личной гигиены. Врачи советуют регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, использования общественного транспорта и перед приёмом пищи. Элементарные правила гигиены помогают снизить вероятность попадания микробов и вирусов в организм, включая менингококк.

Поддержание иммунитета: активность и правильное питание

Кроме того, для профилактики менингококковой инфекции и других заболеваний очень важно поддерживать свой иммунитет на высоком уровне. Врачи советуют заниматься физической активностью, проводить регулярные зарядки, а также следить за своим питанием. Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, помогает укрепить иммунную систему, делая организм более устойчивым к инфекциям.

"Включение в рацион свежих овощей, фруктов, белков и микроэлементов, а также регулярные физические нагрузки — всё это способствует укреплению иммунной системы", — добавил Жемчугов.

Дополнительные меры профилактики

Помимо вакцинации, соблюдения гигиены и поддержания иммунитета, специалисты также советуют избегать близких контактов с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний. Если у вас есть возможность, старайтесь избегать мест массового скопления людей, особенно в период эпидемий.

Профилактика менингококковой инфекции требует комплексного подхода, который включает вакцинацию, соблюдение гигиены и поддержание общего здоровья организма. Особое внимание стоит уделить соблюдению этих рекомендаций в районах с повышенным риском заболевания. Вакцинация и забота о своем иммунитете помогут минимизировать риски и обеспечить вашу безопасность в любых условиях, сообщает aif.ru.

Уточнения

Менингоко́кковая инфе́кция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства и назофарингита до генерализованных форм.

