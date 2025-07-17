Опасный путь к идеальной внешности: чего боятся даже опытные косметологи

Наибольшие риски осложнений в косметологии связаны с нитевыми подтяжками, шлифовками и инъекциями больших объемов филлеров. Об этом Pravda.Ru заявила научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова.
По словам Кузнецовой, больше всего осложнений возникает после нитевых методик.
"Она требует реабилитации обязательно неделю. Даже, бывает, две недели", — отметила специалист.
Она пояснила, что осложнения возможны как во время процедуры, так и после, особенно если пациент не соблюдает рекомендации врача. Эксперт подчеркнула, что шлифовки лица также связаны с серьезной нагрузкой на кожу.
"Когда идут сильные шлифовки лица, тоже нужна обязательно реабилитация, нужен восстановительный период. Если не соблюден период восстановления, то кожа может очень долго восстанавливаться. А может даже осложнение быть при восстановлении", — сказала Кузнецова.
Она уточнила, что наиболее рискованными являются CO2 и фракционные лазерные шлифовки. В то же время процедуры вроде мезотерапии и биоревитализации переносятся легче.
Кузнецова указала и на опасность применения больших объемов филлеров в области груди и ягодиц.
По её словам, многое зависит от квалификации врача и соблюдения пациентом всех рекомендаций.
"Врач ввел, например, препарат — на него нельзя садиться в течение 48 часов. Кто-то будет это соблюдать... А кто-то может пренебречь этим", — рассказала Кузнецова.
Она отметила, что даже ботулинотерапия может вызвать проблемы, если превысить дозу.
"Чуть больше дозу ввел — уже может не открыться глаз или полуоткрыться. Или нависать брови, или изменение формы бровей получить", — сказала косметолог.
По её словам, общий риск осложнений в косметологии составляет 2–3 процента, тогда как в хирургии он значительно выше. Однако последствия при нарушении технологии могут быть заметны и долго сохраняться.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.