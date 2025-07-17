Опасный путь к идеальной внешности: чего боятся даже опытные косметологи

Косметолог Кузнецова назвала опасные процедуры для лица и тела

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наибольшие риски осложнений в косметологии связаны с нитевыми подтяжками, шлифовками и инъекциями больших объемов филлеров. Об этом Pravda.Ru заявила научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/e8/73/54/e8735432d51d3d180d5ca01bbb9df779.jpg Косметология

По словам Кузнецовой, больше всего осложнений возникает после нитевых методик.

"Она требует реабилитации обязательно неделю. Даже, бывает, две недели", — отметила специалист.

Она пояснила, что осложнения возможны как во время процедуры, так и после, особенно если пациент не соблюдает рекомендации врача. Эксперт подчеркнула, что шлифовки лица также связаны с серьезной нагрузкой на кожу.

"Когда идут сильные шлифовки лица, тоже нужна обязательно реабилитация, нужен восстановительный период. Если не соблюден период восстановления, то кожа может очень долго восстанавливаться. А может даже осложнение быть при восстановлении", — сказала Кузнецова.

Она уточнила, что наиболее рискованными являются CO2 и фракционные лазерные шлифовки. В то же время процедуры вроде мезотерапии и биоревитализации переносятся легче.

Кузнецова указала и на опасность применения больших объемов филлеров в области груди и ягодиц.

По её словам, многое зависит от квалификации врача и соблюдения пациентом всех рекомендаций.

"Врач ввел, например, препарат — на него нельзя садиться в течение 48 часов. Кто-то будет это соблюдать... А кто-то может пренебречь этим", — рассказала Кузнецова.

Она отметила, что даже ботулинотерапия может вызвать проблемы, если превысить дозу.

"Чуть больше дозу ввел — уже может не открыться глаз или полуоткрыться. Или нависать брови, или изменение формы бровей получить", — сказала косметолог.

По её словам, общий риск осложнений в косметологии составляет 2–3 процента, тогда как в хирургии он значительно выше. Однако последствия при нарушении технологии могут быть заметны и долго сохраняться.