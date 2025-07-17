Это лекарство лежит у всех, но вы не догадываетесь о его опасности

Фармаколог Абизов предупредил об опасности использования просроченных таблеток

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём просроченных лекарств может привести к опасным последствиям, включая токсический эффект. Об рисках медикаментов с истекшим сроком годности Pravda.Ru рассказал доктор фармацевтических наук, член-корреспондент РАЕН Евгений Абизов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блистеры с пустыми ячейками, упаковка лекарств

Эксперт предупредил, что использовать препараты с истекшим сроком годности небезопасно.

"Всем известно, что по истечении срока годности как пищевые продукты, и тем более лекарственные препараты использовать по назначению нельзя", — заявил Абизов.

Он объяснил, что таблетки, как правило, представляют собой химиопрепараты, и по истечении срока активные или вспомогательные вещества в их составе могут вступать во взаимодействие или подвергаться деградации.

"Это окисление, гидролиз и так далее. И плюс еще правила хранения: помещение должно быть соответствующее, температура, влажность и так далее. Поэтому так", — пояснил фармаколог.

Особую осторожность, по словам специалиста, необходимо проявлять при лечении уязвимых групп населения.

Фитопрепараты, добавил он, также не всегда безопасны после истечения срока действия, особенно если условия хранения были нарушены.

"Если температура колебалась в помещении, влажность, то соответственно… С фитопрепаратами просто речь идет об их действии. А с химиопрепаратами возможность еще и токсического эффекта", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что каждый взрослый волен сам рисковать своим здоровьем, но недопустимо передавать просроченные лекарства другим людям.

"Вообще да, конечно, можно прабабушкин анальгин, желтую таблетку достать, но это большой риск. Каждый взрослый может пойти на риск, рисковать своим здоровьем, но давать такую таблетку кому-то — это уже не собственный риск", — подчеркнул Абизов.