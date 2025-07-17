Почему болезненные менструации — это не норма? Откровения акушера-гинеколога

Топ-5 советов от гинеколога для облегчения менструальных болей в домашних условиях

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению Любови Ерофеевой, акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ, старшего преподавателя медицинского факультета университета "Синергия", которым она поделилась с Pravda.Ru, болезненные менструации у девочек-подростков не являются нормой.

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Это состояние называется альгодисменореей и может сопровождаться сильными болями, которые не всегда снимаются даже обезболивающими препаратами. Причины могут быть различными, включая анатомические особенности строения половых органов.

"Очень многое зависит от анатомической структуры половых органов. Иногда бывает такое расположение матки, что она сама препятствует истечению менструальной крови, и в матке это все задерживается. Поэтому иногда врач рекомендует делать определенные гимнастические движения, упражнения, иногда принимать определенную позу, для того чтобы был выход менструальной крови. А иногда назначаются гормональные препараты, гормональные контрацептивы. Благодаря им точно совершенно и обильность месячных уменьшается, и болезненность проходит", — сказала Ерофеева.

С возрастом болезненность менструаций может пройти, особенно после родов, отметила гинеколог.

"С возрастом это проходит. Иногда в процессе становления самой менструальной функции проходит. Иногда после родов только проходит. Некоторые женщины говорят: "Ой, я до родов так мучилась, так мучилась. А потом забеременела, родила, и после родов все прошло". Еще раз повторю: это может быть связано с анатомическими особенностями. Поэтому после родов и проходит", — повторила специалист.

Однако это не означает, что проблему можно игнорировать. Важно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения соответствующего лечения.

В домашних условиях можно попробовать несколько способов облегчить состояние, таких как лежание на животе или принятие позы, способствующей выходу менструальной крови.

"А из безрецептурных средств, которые можно купить в аптеке, я скорее буду рекомендовать свечи в прямую кишку обезболивающие. Это могут быть свечи с красавкой, с белладонной. Либо это могут быть свечи спазмолитические, — с папаверином, допустим, — свечи с анальгином. Либо свечи с какими-то обезболивающими препаратами", — добавила Ерофеева.

Однако не стоит злоупотреблять нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как нимесулид, которые могут негативно влиять на слизистую оболочку желудка.

Главное — не заниматься самолечением и обратиться к специалисту для получения квалифицированной помощи.

Уточнения

Менструа́ция (от лат. mēnsis — «месяц», mēnstruus — «ежемесячный»), ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

