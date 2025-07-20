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150 лет — не шутка: что делают эти двое каждое утро, чтобы навсегда остаться молодыми

Биохакеры из США соблюдают строгий режим и процедуры ради жизни до 150 лет
3:28
Здоровье

Не просто супруги, а команда биохакеров Кайла и Уоррен Барнс-Ленц, всерьёз намерены победить старение. Их цель амбициозна: прожить до 150 лет. Для этого пара превратила свою повседневную жизнь в тщательно выстроенную систему, где каждое действие должно работать на продление молодости.

Объятия перед сном
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Объятия перед сном

Просыпаются они ровно в 5 утра — и день сразу начинается с процедуры, которую они называют "настройкой тела и разума". Для этого супруги используют импульсную магнитную терапию. Они убеждены, что такая стимуляция улучшает нейропластичность мозга и работу внутренних органов.

Организм под контролем

После "утреннего апгрейда" Кайла и Уоррен отправляются на тренировку, затем — прогулка и завтрак. Всё питание у пары строго органическое. В их рационе нет ничего случайного: каждый продукт подбирается по составу, питательной ценности и даже по времени приёма.

"Мы думаем о еде как о лекарстве, которое должно поддерживать нас в идеальной форме", — объяснила биохакер Кайла Барнс-Ленц.

По их словам, важно не только то, что ты ешь, но и когда. В доме нет полуфабрикатов, сахара и обработанных масел — только чистые ингредиенты и микроэлементы, которые, как они считают, должны помогать в борьбе со старением.

Лёд и кислород — вместо спа

Во второй половине дня супруги продолжают работу над телом. Один из обязательных ритуалов — ледяные ванны. Температура воды опускается до +4°C, а в ней они проводят по несколько минут, тренируя устойчивость организма к стрессу и активируя регенерацию клеток.

После холодовой терапии — время для сеанса в гипербарической кислородной камере. Эта процедура предполагает дыхание чистым кислородом под давлением и, по мнению биохакеров, помогает ускорить восстановление тканей и улучшает общее состояние организма.

"Всё, что мы делаем, направлено на то, чтобы клетки восстанавливались быстрее, чем стареют", — отметил Уоррен Барнс-Ленц.

Ни одного сбоя: зачем всё это

День семьи Барнс-Ленц заканчивается так же строго, как начинается. В 21:00 — отбой. Никаких исключений. Супруги уверены: качественный сон в одни и те же часы — один из ключевых факторов долголетия. Перед сном они устраивают вечернюю прогулку, чтобы снизить уровень кортизола и улучшить качество сна.

Их распорядок не терпит отступлений. Ни вечеринки, ни путешествия, ни даже семейные торжества не выбивают пару из привычного ритма. Такой подход они называют "инвестициями в будущее".

Скептики и последователи

Методы пары вызывают споры: одни восхищаются их дисциплиной и считают их подход перспективным, другие называют всё происходящее эксцентричным и бесполезным. Тем не менее Барнс-Ленц ведут блог, делятся своими результатами, показателями здоровья и рассказывают об экспериментах над собой. У них уже есть подписчики, которые стараются следовать их примеру.

Сами Кайла и Уоррен говорят, что не стремятся навязывать свои привычки, но надеются вдохновить других на осознанное отношение к своему телу.

Уточнения

Шу́тка — фраза или небольшой текст юмористического содержания. Она может быть в различных формах, таких, как вопрос/ответ или короткая байка. Для достижения своей юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и другие методы. Шутка, как правило, имеет концовку (кульминацию), которая заканчивает повествование и делает его смешным.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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