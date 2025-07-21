Лето без лишних килограммов: простые правила для идеальной формы

Диетологи объяснили: какие продукты помогают дольше сохранять чувство сытости в жару

Летом наши пищевые привычки часто меняются. Летние каникулы и увеличение времени, проводимого вне дома, влияют на выбор блюд и напитков, что может сказаться на потреблении калорий. Однако есть несколько простых способов, которые помогут поддерживать вес или даже снизить его.

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Адекватная гидратация

Повышение температуры воздуха летом влияет на наш аппетит и выбор продуктов. Жара вызывает потоотделение и усиливает жажду, что может привести к уменьшению количества потребляемой пищи и увеличению интереса к продуктам с высоким содержанием воды. Фрукты, овощи и даже жирная пища содержат значительное количество воды — до 90%. Эти продукты богаты клетчаткой и низкокалорийны.

Клетчатка наполняет желудок, вызывая чувство сытости, что помогает поддерживать нормальный вес. Высокая температура также препятствует потреблению больших порций и жирной пищи. Блюда с насыщенными жирами и тяжёлыми соусами труднее перевариваются и могут вызывать дискомфорт, а также увеличивать выработку тепла организмом, пишет iefimerida. gr.

Небольшие и лёгкие блюда

Для поддержания веса летом выбирайте небольшие и лёгкие блюда. Хорошим вариантом будут блюда из нежирного белка, например, птица или рыба, в сочетании с углеводами (хлеб, рис, макароны, картофель) и свежими овощами с небольшим количеством оливкового масла. Для перекусов подойдут свежие фрукты, нежирный йогурт или смузи.

Чтобы не чувствовать себя лишёнными удовольствия, можно 1-2 раза в неделю позволить себе небольшой десерт, например, шарик мороженого. Главное — не превышать рекомендуемую калорийность.

Умеренность в потреблении алкоголя и сладостей

Если вы любите коктейли или сладкие напитки, помните о мере. Ограничьтесь 1-2 напитками в неделю. Коктейли часто содержат алкоголь и сахар, что увеличивает их калорийность. Альтернатива — бокал холодного пива или вина, которые менее калорийны.

Физическая активность

Летом у нас больше возможностей для физической активности. Плавание, прогулки, походы и другие виды спорта помогут поддерживать тонус и ускорить метаболизм. Физическая активность также способствует выработке эндорфинов, улучшая настроение и мотивацию.

Итак, чтобы поддерживать вес летом, важно соблюдать несколько простых правил:

Пейте достаточно воды или выбирайте продукты, богатые жидкостью.

Питайтесь небольшими порциями и выбирайте лёгкие блюда.

Умеренно потребляйте алкоголь и сладости.

Включите в свой распорядок дня физическую активность.

Эти советы помогут вам наслаждаться летом, поддерживая при этом здоровый вес.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

