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Утренний ритуал под угрозой: что кофе на голодный желудок творит с вашим здоровьем

Кофе натощак: риски и предостережения для любителей утреннего напитка
Здоровье

Кофе — неотъемлемая часть утреннего распорядка для многих людей. Независимо от того, добавляют ли они сахар, молоко или предпочитают чистый вкус, кофе стал символом начала дня. Однако вопрос о том, полезно ли пить кофе на голодный желудок, вызывает споры среди специалистов.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

По данным Национальной кофейной ассоциации США, девять из десяти потребителей пьют кофе до завтрака. Хотя это не считается вредным, некоторые эксперты выражают опасения по поводу такой практики, пишет iefimerida.gr.

Кливлендская клиника, в статье диетолога Энтони ДиМарино, отмечает, что пищеварительная система человека достаточно сложна и эффективна, чтобы справляться с употреблением кофе натощак в большинстве случаев. Однако есть риски, связанные с гастроэзофагеальным рефлюксом (изжогой), особенно у людей с ожирением или хроническими заболеваниями.

Кофе и чай могут усилить выработку желудочной кислоты, особенно если их пить на пустой желудок. Это происходит из-за расслабления клапана между желудком и пищеводом, что позволяет кислоте подниматься вверх.

Медицинский журнал Health рекомендует ограничить потребление кофе до 400 мг кофеина в день. Если после употребления кофе натощак возникает дискомфорт, следует уменьшить его количество, так как реакция организма на кофеин индивидуальна.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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