Неожиданная причина страха грозы — и способ от него избавиться

Психолог Бенетт: справиться со страхом грозы проще, чем кажется

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Избавиться от паники во время грозы можно быстро, если убрать основные раздражители. О том, как справиться со страхом, вызванным раскатами грома, в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Ирина Бенетт.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гроза

Страх во время грозы может быть связан с визуальными и звуковыми раздражителями, отметила психолог. По ее словам, мозг запускает реакцию страха, когда человек сталкивается с чем-то пугающим и неизвестным.

"Можно просто минимизировать то, что нас пугает. Например, какие-то наушники надеть и послушать какую-то музыку. Закрыть шторами. Чтобы просто этого не было видно и слышно. Это самое простое, эффективное и быстрое, что можно сделать", — пояснила Бенетт.

Она добавила, что для глубокой проработки страха потребуется много времени и усилий, особенно если страх уходит корнями в детство. Однако для немедленного облегчения стоит исключить как визуальные, так и звуковые триггеры.

"Если человек дома находится, можно, например, девушке пойти в ванную и приготовить себе ванну со свечами, с музыкой. Туда и гром, и молния точно не дойдут, и ей будет гораздо легче", — посоветовала психолог.

По словам специалиста, если человек оказался на улице во время грозы, важно понять, что именно представляет опасность, и предпринять меры защиты.

"Страх не случайно появляется, потому что это опасно. Например, опасно находиться во время грома под деревом или на открытом пространстве. Этот страх способствует нашему выживанию", — пояснила Бенетт.

Она уточнила, что чувство страха уйдет, как только человек осознает, что находится в безопасности. В этом случае можно укрыться в помещении или спрятаться за невысоким деревом — там, где молния с наименьшей вероятностью поразит.

"Когда в нем не будет тайны, когда мы будем понимать, что опасно, а что нет, тогда и страх уйдет. Потому что больше всего мы боимся неизвестности", — подчеркнула психолог.