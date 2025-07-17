Неожиданная причина страха грозы — и способ от него избавиться

Избавиться от паники во время грозы можно быстро, если убрать основные раздражители. О том, как справиться со страхом, вызванным раскатами грома, в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Ирина Бенетт.
Страх во время грозы может быть связан с визуальными и звуковыми раздражителями, отметила психолог. По ее словам, мозг запускает реакцию страха, когда человек сталкивается с чем-то пугающим и неизвестным.
"Можно просто минимизировать то, что нас пугает. Например, какие-то наушники надеть и послушать какую-то музыку. Закрыть шторами. Чтобы просто этого не было видно и слышно. Это самое простое, эффективное и быстрое, что можно сделать", — пояснила Бенетт.
Она добавила, что для глубокой проработки страха потребуется много времени и усилий, особенно если страх уходит корнями в детство. Однако для немедленного облегчения стоит исключить как визуальные, так и звуковые триггеры.
"Если человек дома находится, можно, например, девушке пойти в ванную и приготовить себе ванну со свечами, с музыкой. Туда и гром, и молния точно не дойдут, и ей будет гораздо легче", — посоветовала психолог.
По словам специалиста, если человек оказался на улице во время грозы, важно понять, что именно представляет опасность, и предпринять меры защиты.
"Страх не случайно появляется, потому что это опасно. Например, опасно находиться во время грома под деревом или на открытом пространстве. Этот страх способствует нашему выживанию", — пояснила Бенетт.
Она уточнила, что чувство страха уйдет, как только человек осознает, что находится в безопасности. В этом случае можно укрыться в помещении или спрятаться за невысоким деревом — там, где молния с наименьшей вероятностью поразит.
"Когда в нем не будет тайны, когда мы будем понимать, что опасно, а что нет, тогда и страх уйдет. Потому что больше всего мы боимся неизвестности", — подчеркнула психолог.
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