Кому легче бросить пить: мужчинам или женщинам — ответ удивит

Так называемого "женского алкоголизма" не существует — есть единое заболевание, от которого страдают вне зависимости от пола. Об этом Pravda.Ru заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Хорс считает, что термин "женский алкоголизм" является не более чем социальным штампом, не имеющим под собой научного основания.
Он отметил, что алкогольной зависимостью страдают все — мужчины, женщины, дети, пожилые люди и даже животные. Эксперт объяснил, что алкоголизм — это комплексное биохимическое, социальное и психологическое заболевание.
Эксперт подчеркнул, что идея о некой особой тяжести "женского алкоголизма" обусловлена культурными и историческими установками.
"Просто социальное программирование, в рамках которого мы живем, навязывает нам мнение, что если мужик бухает, то это вроде как нормально. А если женщина, то это прямо ужасно. Пьяная мать — горе в семье. А пьяный отец вроде как норма жизни", — пояснил Хорс.
Он добавил, что в действительности способность справиться с алкоголизмом не зависит от пола, а определяется личностными чертами.
"Умение справляться с алкогольной зависимостью зависит не от пола, а от личностных особенностей", — сказал эксперт.
При этом, по его словам, женщины биологически лучше подготовлены к преодолению абстинентного синдрома.
"Наверное, это и есть половой признак. Умение терпеть боль у женщин в среднем больше, чем у мужчин. Это, наверное, единственная биологическая история. Потому что женщины рожают в боли, каждый месяц цикл у них. Они биологически к боли более готовы, чем мужчины", — отметил Хорс.
Он подчеркнул, что успешное преодоление ломки требует способности переносить физический дискомфорт, и именно этот фактор может стать ключевым.
"Если человек готов к переживанию этой боли, — а кто готов обычно? у кого есть опыт переживания боли, — тот, соответственно, проще через эту ломку проходит", — заключил психолог.
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