Кому легче бросить пить: мужчинам или женщинам — ответ удивит

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2:14
Здоровье

Так называемого "женского алкоголизма" не существует — есть единое заболевание, от которого страдают вне зависимости от пола. Об этом Pravda.Ru заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Хорс считает, что термин "женский алкоголизм" является не более чем социальным штампом, не имеющим под собой научного основания.

Он отметил, что алкогольной зависимостью страдают все — мужчины, женщины, дети, пожилые люди и даже животные. Эксперт объяснил, что алкоголизм — это комплексное биохимическое, социальное и психологическое заболевание.

Эксперт подчеркнул, что идея о некой особой тяжести "женского алкоголизма" обусловлена культурными и историческими установками.

"Просто социальное программирование, в рамках которого мы живем, навязывает нам мнение, что если мужик бухает, то это вроде как нормально. А если женщина, то это прямо ужасно. Пьяная мать — горе в семье. А пьяный отец вроде как норма жизни", — пояснил Хорс.

Он добавил, что в действительности способность справиться с алкоголизмом не зависит от пола, а определяется личностными чертами.

"Умение справляться с алкогольной зависимостью зависит не от пола, а от личностных особенностей", — сказал эксперт.

При этом, по его словам, женщины биологически лучше подготовлены к преодолению абстинентного синдрома.

"Наверное, это и есть половой признак. Умение терпеть боль у женщин в среднем больше, чем у мужчин. Это, наверное, единственная биологическая история. Потому что женщины рожают в боли, каждый месяц цикл у них. Они биологически к боли более готовы, чем мужчины", — отметил Хорс.

Он подчеркнул, что успешное преодоление ломки требует способности переносить физический дискомфорт, и именно этот фактор может стать ключевым.

"Если человек готов к переживанию этой боли, — а кто готов обычно? у кого есть опыт переживания боли, — тот, соответственно, проще через эту ломку проходит", — заключил психолог.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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