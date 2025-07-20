Пьёте таблетки от давления — и переплачиваете: как найти препарат в два раза дешевле

Милованова: при гипертонии можно сократить расходы с помощью дженериков

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в России. Постоянный прием лекарств может стать значительным финансовым бременем для пациентов. Чтобы сократить расходы, можно использовать дженерики и приобретать большие упаковки препаратов. Об этом рассказала директор по маркетингу компании "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Стоимость терапии гипертонии зависит от стадии заболевания, схемы лечения и выбранных препаратов. В среднем пациент тратит от 500 до 5000 рублей в месяц.

"Можно подобрать экономичную схему терапии, если использовать дженерики и правильно комбинировать препараты. Практически у всех современных гипотензивных препаратов есть более дешевые аналоги с тем же действующим веществом (МНН)", — сказала Милованова.

Дженерики — это более дешевые аналоги оригинальных препаратов с тем же действующим веществом. Например, вместо дорогостоящего ренитека можно использовать его более доступный аналог — эналаприл. Комбинированные препараты, содержащие несколько действующих веществ в одной таблетке, также могут быть более удобными и экономически выгодными, пишет Газета.Ru.

Цены на одни и те же препараты могут значительно различаться в зависимости от наценки аптек. Для поиска более дешевых вариантов рекомендуется использовать аптечные агрегаторы.

Кроме того, Милованова советует приобретать крупные упаковки препаратов, так как это может быть на 10-20% выгоднее. Также стоит уточнять информацию о льготных программах в поликлиниках, которые могут помочь снизить расходы на лечение.

Ситуация на рынке лекарств постоянно меняется, и некоторые препараты могут не иметь полных аналогов. Однако использование дженериков и комбинированных препаратов, а также сравнение цен через аптечные агрегаторы, могут помочь пациентам сэкономить на лечении гипертонии.

Уточнения

Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.

