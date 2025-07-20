Пьёте таблетки от давления — и переплачиваете: как найти препарат в два раза дешевле

Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в России. Постоянный прием лекарств может стать значительным финансовым бременем для пациентов. Чтобы сократить расходы, можно использовать дженерики и приобретать большие упаковки препаратов. Об этом рассказала директор по маркетингу компании "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.
Стоимость терапии гипертонии зависит от стадии заболевания, схемы лечения и выбранных препаратов. В среднем пациент тратит от 500 до 5000 рублей в месяц.
"Можно подобрать экономичную схему терапии, если использовать дженерики и правильно комбинировать препараты. Практически у всех современных гипотензивных препаратов есть более дешевые аналоги с тем же действующим веществом (МНН)", — сказала Милованова.
Дженерики — это более дешевые аналоги оригинальных препаратов с тем же действующим веществом. Например, вместо дорогостоящего ренитека можно использовать его более доступный аналог — эналаприл. Комбинированные препараты, содержащие несколько действующих веществ в одной таблетке, также могут быть более удобными и экономически выгодными, пишет Газета.Ru.
Цены на одни и те же препараты могут значительно различаться в зависимости от наценки аптек. Для поиска более дешевых вариантов рекомендуется использовать аптечные агрегаторы.
Кроме того, Милованова советует приобретать крупные упаковки препаратов, так как это может быть на 10-20% выгоднее. Также стоит уточнять информацию о льготных программах в поликлиниках, которые могут помочь снизить расходы на лечение.
Ситуация на рынке лекарств постоянно меняется, и некоторые препараты могут не иметь полных аналогов. Однако использование дженериков и комбинированных препаратов, а также сравнение цен через аптечные агрегаторы, могут помочь пациентам сэкономить на лечении гипертонии.
Джене́рик (англ. generic drug) — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства.
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