Холодный обман, который мы пьем каждый день: чем на самом деле опасна газировка в летние месяцы

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила, что сладкие газированные напитки могут усугубить обезвоживание организма, особенно в жаркую погоду. Несмотря на прохладу, такие напитки не способствуют гидратации.
Михалева объяснила, что высокая концентрация сахара в газировке, несмотря на добавление ортофосфорной кислоты, создает ощущение сладости. Это способствует формированию зависимости от сладких напитков.
"Но при чем тут обезвоживание? Дело в том, что сахар относится к осмотическим веществам, то есть тем, которые концентрируют воду вокруг себя и задерживают ее в организме", — сказала Михалева.
Помимо этого, быстрое попадание сахара в кровоток и повышение его концентрации приводит к необходимости выведения излишков через воду, накопленную в тканях. Это вызывает обезвоживание, что особенно опасно в условиях жары, когда организм уже теряет жидкость через пот для охлаждения, сообщает Газета.Ru.
Кроме того, регулярное употребление сладких газированных напитков способствует отложению сахара в виде жира, что может привести к развитию ожирения вне зависимости от времени года.
Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.
Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.
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