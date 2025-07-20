Холодный обман, который мы пьем каждый день: чем на самом деле опасна газировка в летние месяцы

Диетолог Михалева: сладкие газированные напитки не подходят для утоления жажды

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила, что сладкие газированные напитки могут усугубить обезвоживание организма, особенно в жаркую погоду. Несмотря на прохладу, такие напитки не способствуют гидратации.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газировка

Михалева объяснила, что высокая концентрация сахара в газировке, несмотря на добавление ортофосфорной кислоты, создает ощущение сладости. Это способствует формированию зависимости от сладких напитков.

"Но при чем тут обезвоживание? Дело в том, что сахар относится к осмотическим веществам, то есть тем, которые концентрируют воду вокруг себя и задерживают ее в организме", — сказала Михалева.

Помимо этого, быстрое попадание сахара в кровоток и повышение его концентрации приводит к необходимости выведения излишков через воду, накопленную в тканях. Это вызывает обезвоживание, что особенно опасно в условиях жары, когда организм уже теряет жидкость через пот для охлаждения, сообщает Газета.Ru.

Кроме того, регулярное употребление сладких газированных напитков способствует отложению сахара в виде жира, что может привести к развитию ожирения вне зависимости от времени года.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

