Сон как у младенца: врач раскрыла секрет идеальной ночи – методика 6Т

Как улучшить сон: врач советует придерживаться методики 6Т – поможет каждому

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Дарья Лебедева разработала авторскую методику "6Т", которая помогает улучшить качество сна. По её словам, соблюдение этих простых правил способствует здоровому и восстанавливающему отдыху.

Фото: Designed by Freepik by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

"6T — это темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Все это — аспекты, которые влияют на качество сна", — сказала Лебедева.

Для создания темноты рекомендуется использовать плотные шторы, жалюзи или специальные маски для сна, которые защищают от внешних источников света. Это способствует выработке мелатонина — гормона сна, который начинает вырабатываться за два часа до предполагаемого времени сна. Важно соблюдать регулярный график сна и бодрствования, подчеркивает Газета.Ru.

Тишина также играет важную роль в обеспечении качественного сна. Врач рекомендует использовать беруши или обеспечить звуковую изоляцию, чтобы минимизировать воздействие внешних шумов.

Оптимальная температура в спальне должна быть в пределах 18-20 градусов Цельсия. Это помогает телу расслабиться и подготовиться к глубокому и восстанавливающему сну. Для создания комфортных условий рекомендуется выбирать постельные принадлежности из натуральных материалов, таких как хлопок или лён, которые обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

Современные технологии также могут помочь улучшить качество сна. Кондиционеры с функцией "мойки" воздуха поддерживают оптимальный микроклимат в помещении, а световые будильники и системы "умный дом" делают пробуждение более комфортным и плавным.

Соблюдение всех аспектов методики "6Т" способствует здоровому сну и полноценному отдыху, что положительно сказывается на общем состоянии организма.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

