Слабые ягодицы — и позвоночник кричит о помощи: что забывают на тренировках

Ты можешь сколько угодно выполнять приседания и махи ногами, но если не понимаешь, какие мышцы тренируешь — вряд ли получишь желаемый результат. Наши ноги состоят из десятков мышц, и у каждой — своя роль. Условно их делят на три группы: ягодичные, бедренные и мышцы голени. Давайте разберемся, как всё устроено.
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Приседания в зале
Ягодичные мышцы: от формы до функции
1. Большая ягодичная мышца Это самая мощная мышца тела, именно она формирует округлость ягодиц. Ее задача — движение бедра, выпрямление корпуса и удержание тела в вертикальном положении.
2. Средняя ягодичная мышца Отвечает за движение ноги вперед и назад, помогает зафиксировать таз. Придать "спортивный" рельеф без неё не получится.
3. Малая ягодичная мышца Позволяет двигать ногами в стороны — влево и вправо. Без неё не получится сделать ни одного хорошего выпада в сторону.
Бедренная часть: сила в квадрицепсе и не только
Передняя группа бедра:
Главный герой — четырёхглавая мышца бедра (квадрицепс). Именно она сгибает и разгибает колено. Состоит из четырёх частей: прямая, латеральная, медиальная и промежуточная.
Дополняют её:
тонкая мышца
портняжная
гребенчатая
приводящие мышцы
Задняя часть бедра:
Это самая "проблемная" зона, особенно для девушек — именно здесь чаще всего скапливается жир и проявляется целлюлит.
Темп высокий, отдых минимальный. Следи за самочувствием!
Что делать в тренажёрном зале
Ножные мышцы — крупные и требуют полноценного восстановления. 3-4 тренировки в неделю — достаточно. Подходы по 15+ повторов, паузы короткие.
Перед любой тренировкой:
Разминка
Лёгкое кардио (дорожка, степпер, скакалка)
Присед в станке Смита
Под гриф → спина ровная → таз назад
Присед до параллели → подъём
Удобнее, чем штанга: техника лучше, риск меньше.
Выпады с гантелями
Шаг вперёд → присед до прямого угла → спина ровная
Отлично включают переднюю и ягодичную части бедра.
Жим ногами лёжа
Ложимся в тренажёр → платформа под углом
Ноги выше — акцент на ягодицы, ниже — на квадрицепс
Вес — на пятки, не выпрямляем колени до конца
Разгибание ног сидя
Валик у щиколоток, спина плотно к спинке
Выпрямляем ноги медленно
Задержка в верхней точке — обязательна
Прокачка ножных мышц — это не просто путь к красивой фигуре, а важный шаг к общему укреплению тела, улучшению осанки и повышению выносливости. Чтобы добиться ощутимого результата, важно понимать анатомию ног, грамотно распределять нагрузку и давать мышцам время на восстановление. Не имеет значения, тренируетесь ли вы дома или в спортзале — ключ к успеху кроется в регулярности, технике и внимательном подходе к собственному телу. Начните с базовых упражнений, следите за прогрессом, и уже через несколько недель вы почувствуете, как ноги становятся сильнее, а походка — увереннее.
Уточнения
Ягодичные мышцы — три парные мышцы ягодичной области, располагаются вокруг шейки бедренной кости: большая ягодичная, средняя ягодичная и малая ягодичная.
Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.