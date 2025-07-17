Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи подтвердили способность ленивцев переплывать водоёмы при угрозе
Назван самый мощный танк ВС РФ в зоне спецоперации
Автодор: проезд по участку трассы М-12 от Дюртюли до Ачита обойдётся в 1713 рублей
Минобрнауки сообщило о разработке точного метода моделирования борных нанотрубок в СГУ
Новый очаг: помидоры могут усиливать изжогу и воспаление ЖКТ
Продажа доли в коммунальной квартире: порядок уведомления соседей и судебная практика
Тренер Максим Лихолетов: пульс 65–75 % от максимума помогает похудеть
Вице-президент АТОР Ромашкин: туристы жалуются на скрытые доплаты в отелях all inclusive
Россия готова к военно-техническим мерам при угрозах в Арктике — посол Барбин

Слабые ягодицы — и позвоночник кричит о помощи: что забывают на тренировках

Какие упражнения развивают квадрицепсы, бицепсы бедра и ягодичные мышцы — разъяснения экспертов
5:42
Здоровье » Красота

Ты можешь сколько угодно выполнять приседания и махи ногами, но если не понимаешь, какие мышцы тренируешь — вряд ли получишь желаемый результат. Наши ноги состоят из десятков мышц, и у каждой — своя роль. Условно их делят на три группы: ягодичные, бедренные и мышцы голени. Давайте разберемся, как всё устроено.

Приседания в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания в зале

Ягодичные мышцы: от формы до функции

1. Большая ягодичная мышца
Это самая мощная мышца тела, именно она формирует округлость ягодиц. Ее задача — движение бедра, выпрямление корпуса и удержание тела в вертикальном положении.

2. Средняя ягодичная мышца
Отвечает за движение ноги вперед и назад, помогает зафиксировать таз. Придать "спортивный" рельеф без неё не получится.

3. Малая ягодичная мышца
Позволяет двигать ногами в стороны — влево и вправо. Без неё не получится сделать ни одного хорошего выпада в сторону.

Бедренная часть: сила в квадрицепсе и не только

Передняя группа бедра:

Главный герой — четырёхглавая мышца бедра (квадрицепс). Именно она сгибает и разгибает колено. Состоит из четырёх частей: прямая, латеральная, медиальная и промежуточная.

Дополняют её:

  • тонкая мышца
  • портняжная
  • гребенчатая
  • приводящие мышцы

Задняя часть бедра:

Это самая "проблемная" зона, особенно для девушек — именно здесь чаще всего скапливается жир и проявляется целлюлит.

Сюда входят:

  • двуглавая мышца бедра (бедренный бицепс) — сгибает колено
  • полусухожильная мышца — помогает в этом движении
  • полуперепончатая мышца — участвует в поворотах бедра и работе голеностопа

Голень:

  • не забывай о нижней части ноги
  • икроножные мышцы — формируют объём
  • камбаловидные мышцы — создают рельеф
  • передние большеберцовые мышцы — отвечают за разгибание стопы
  • подошвенные мышцы — могут даже отсутствовать, но тоже участвуют в движении

Эффективные упражнения с собственным весом

Все эти упражнения доступны без тренажёров — просто начни и не сдавайся.

Наклоны

  • Исходная поза: ноги на ширине плеч
  • Наклон до параллели с полом
  • 4 подхода по 10 раз, отдых — 30 сек

Важно: не вытягивай корпус спиной — поднимайся за счёт ног.

Классические приседания

  • Присаживайся, отводя таз назад
  • Следи за тем, чтобы бедро стало параллельным полу
  • 5 подходов по 10 повторений

Старайся приседать глубже — так лучше включаются ягодичные.

Прыжковые приседания

  • Присел → мощный прыжок вверх → приземление → снова присел
  • 12 повторов, 4 подхода

Болгарские приседания

  • Задняя нога — на стуле, передняя — точка опоры
  • Приседаем до прямого угла
  • 5 подходов по 10 раз

Секрет: шаг должен быть глубоким — только так работает "ягодица".

Приседания плие

  • Носки наружу под углом 45°
  • Колени — над стопами, спина — прямая
  • 5 подходов по 10 повторений

Отлично работают мышцы внутренней поверхности бедра.

Выпады

  • Шаг вперёд → бедро параллельно полу → возврат
  • Меняем ноги поочерёдно
  • 20 повторов на каждую, 5 подходов

Махи ногами назад

  • На четвереньки → мах вверх → обратно
  • 30 раз на каждую, 5 подходов

Хочешь больше нагрузки? Добавь утяжелители.

Ягодичный мостик

  • Лёжа, ноги согнуты
  • Поднимаем таз, напрягая пресс и ягодицы
  • 20 повторов, 5 подходов

Берпи

  • Присед → прыжок в упор лёжа → отжимание → возврат → прыжок
  • 3 подхода по максимуму

Темп высокий, отдых минимальный. Следи за самочувствием!

Что делать в тренажёрном зале

Ножные мышцы — крупные и требуют полноценного восстановления. 3-4 тренировки в неделю — достаточно. Подходы по 15+ повторов, паузы короткие.

Перед любой тренировкой:

Разминка

  • Лёгкое кардио (дорожка, степпер, скакалка)

Присед в станке Смита

  • Под гриф → спина ровная → таз назад
  • Присед до параллели → подъём
  • Удобнее, чем штанга: техника лучше, риск меньше.

Выпады с гантелями

  • Шаг вперёд → присед до прямого угла → спина ровная
  • Отлично включают переднюю и ягодичную части бедра.

Жим ногами лёжа

  • Ложимся в тренажёр → платформа под углом
  • Ноги выше — акцент на ягодицы, ниже — на квадрицепс
  • Вес — на пятки, не выпрямляем колени до конца

Разгибание ног сидя

  • Валик у щиколоток, спина плотно к спинке
  • Выпрямляем ноги медленно
  • Задержка в верхней точке — обязательна

Прокачка ножных мышц — это не просто путь к красивой фигуре, а важный шаг к общему укреплению тела, улучшению осанки и повышению выносливости. Чтобы добиться ощутимого результата, важно понимать анатомию ног, грамотно распределять нагрузку и давать мышцам время на восстановление. Не имеет значения, тренируетесь ли вы дома или в спортзале — ключ к успеху кроется в регулярности, технике и внимательном подходе к собственному телу. Начните с базовых упражнений, следите за прогрессом, и уже через несколько недель вы почувствуете, как ноги становятся сильнее, а походка — увереннее.

Уточнения

Ягодичные мышцы — три парные мышцы ягодичной области, располагаются вокруг шейки бедренной кости: большая ягодичная, средняя ягодичная и малая ягодичная.

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО
Военные новости
Эксперт Пылаев: Су-57 способен обманывать украинскую ПВО Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Россия готова к военно-техническим мерам при угрозах в Арктике — посол Барбин
Политолог назвал сохранение Умерова в переговорной группе Украины уступкой Вашингтону
Какие упражнения развивают квадрицепсы, бицепсы бедра и ягодичные мышцы — разъяснения экспертов
Иск к Дмитрию Певцову: судьба театра Мел и обвинения в нелицеприятных высказываниях
Секреты карьеры Валерии: роль Иосифа Пригожина в её успехе
Уход за кожей после пребывания на солнце: рекомендации по выбору маски
MWM: Системы Patriot на Украине были уничтожены ударами "Искандер-М"
Агапкин: купание рядом с утками может вызвать церкариоз
Стиви Уандер ответил на слухи о своей слепоте и поразил признанием
Палеобиолог Кеншу Симада доказал, что мегалодон не был быстрым пловцом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.