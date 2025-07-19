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Проснулся уставшим — значит, не спал: как недосып маскируется под норму

Татьяна Петина: хроническая бессонница повышает риск болезни Альцгеймера
6:27
Здоровье

Бессонница — это не просто каприз или временное неудобство. За трудностями с засыпанием, частыми пробуждениями и чувством усталости после сна могут стоять тревожные сигналы организма. О том, почему бессонница может быть симптомом психических расстройств, как она влияет на мозг и здоровье в целом, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, психотерапевтом и психиатром Татьяной Петиной.

Девушка с подушкой зевает
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подушкой зевает

Хронический недосып — тревожный маркер

Сон — не просто "перерыв" для тела, а жизненно важный процесс. Нарушения сна бывают острыми (краткосрочными) и хроническими. Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделять острой бессоннице, когда человек не может заснуть несколько суток подряд.

"Если пациент говорит, что не спал три ночи подряд — это серьёзный повод для настороженности. Такая бессонница может быть симптомом острого психического расстройства, например, маниакальной фазы биполярного расстройства", — объяснила Татьяна Петина.

Гораздо чаще встречается хроническая бессонница. Она проявляется по-разному: кому-то сложно заснуть, кто-то просыпается по ночам, а кто-то просыпается рано утром и больше не может уснуть. Если такие эпизоды случаются три и более раз в неделю, это уже повод обратиться к врачу.

По статистике, от хронической бессонницы страдает около 10% взрослых, особенно женщины и пожилые. У 40% пациентов нарушение сохраняется более пяти лет. И это не просто дискомфорт: бессонница повышает риск развития гипертонии, диабета, депрессии, тревожных расстройств и даже болезни Альцгеймера.

Почему мозгу нужен глубокий сон

Ключевую роль в восстановлении организма играют третья и четвёртая стадии медленного сна (NREM). Именно в это время происходит "сортировка" воспоминаний, очистка мозга от нейротоксичных веществ и укрепление памяти.

"В фазе глубокого сна усиливается удаление бета-амилоида — белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Нарушение этой фазы — серьёзный фактор риска", — подчеркнула врач.

Исследования показали: во сне мозг избавляется от вредных продуктов распада в 1,5 раза активнее, чем в состоянии бодрствования. Поэтому хронический недосып нарушает не только самочувствие, но и когнитивные функции.

Спать днём — можно, но не злоупотреблять

У пожилых людей часто нарушается ночной сон, и они стараются компенсировать это дневным. По словам специалиста, короткий дневной сон — допустим, но не должен подменять полноценный ночной.

"Пожилые в среднем спят на два часа меньше, а доля глубокого сна у них снижается. Увеличивается поверхностный сон, что ухудшает восстановление организма и влияет даже на массу тела", — рассказала Татьяна Петина.

С возрастом меняется и структура сна: снижается длительность REM-фазы (снов), страдает память. Поэтому важно соблюдать режим и ложиться спать до полуночи.

Нарушения сна — причина или следствие

Научных доказательств того, что именно первично — бессонница или хронические заболевания — пока нет. Но известно: при депрессии, тревоге, болевых синдромах и деменции расстройства сна встречаются крайне часто.

"У 80% пациентов с депрессией наблюдается бессонница. Также сон нарушен почти у всех с хроническими болями", — отметила психиатр.

В одном из крупных международных исследований было показано: бессонница увеличивает риск головной боли в 1,4 раза, аналогичный показатель зафиксирован и для боли в спине. Бессонница — не просто симптом, а активный фактор, усугубляющий болезнь.

Кто поможет: к кому обращаться

Как правило, первым специалистом становится невролог. Но если исключены соматические причины, таких пациентов направляют к психиатру или психотерапевту.

"Наша задача — выяснить, как именно нарушен сон: сколько человек спит, как долго засыпает, просыпается ли по ночам, ощущает ли бодрость", — объяснила Татьяна Петина.

При наличии когнитивных нарушений, подозрении на деменцию или болезнь Альцгеймера, пациент остаётся под совместным наблюдением невролога и психиатра.

Много спит, но не высыпается

Не всегда длительный сон — показатель восстановления. Некоторые пациенты спят по 12 часов, но всё равно чувствуют вялость.

"У одной из моих пациенток тревожное ОКР. Она спит по 12-13 часов, но всё равно чувствует себя разбитой. У неё высокая тревожность и множество навязчивых ритуалов", — рассказала специалист.

В таких случаях важно лечить не бессонницу как таковую, а основное расстройство. Когда уходит тревога, сон нормализуется.

Иногда бывает и парадоксальная бессонница — человеку кажется, что он совсем не спит, хотя на деле он спит с храпом и движениями. Это типично для пожилых или пациентов с когнитивным снижением. Тогда в дело вступает поведенческая терапия и работа с эмоциональным фоном.

Почему опасно пить снотворное самостоятельно

Многие, устав от проблем со сном, начинают пить снотворные. Но такой подход может навредить.

"Бензодиазепины — феназепам, имован, ивадал — при длительном применении вызывают зависимость. У пожилых особенно — это состояние, похожее на тяжёлое опьянение", — предупредила Татьяна Петина.

Эти препараты могут вызывать проблемы с дыханием, ухудшать когнитивные функции. Их нельзя отменять резко — возможен "рикошет" бессонницы в ещё худшей форме. То же касается и валокордина — препарат с фенобарбиталом вызывает не только зависимость, но и целый список побочных эффектов.

Правильный путь — обратиться к врачу. Специалист подберёт безопасную терапию, возможно, на основе антидепрессантов, которые нормализуют структуру сна и улучшают общее состояние без привыкания.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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