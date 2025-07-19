Путь к здоровью оказался дорогой в никуда: опасные мифы ЗОЖ, о которых молчат фитнес-блогеры

Здоровый образ жизни давно стал больше, чем просто трендом — для многих это почти религия. Утренняя зарядка, вода с лимоном, отказ от мяса, 10 000 шагов и бег по утрам — всё это воспринимается как обязательные "обряды" в борьбе за здоровье. Но действительно ли все эти действия полезны? Или мы следуем мифам, которые не только бесполезны, но порой и опасны?
Разобраться в этом помогла главный врач КБ № 85 ФМБА России Наталья Бондаренко.
Многие убеждены, что день обязательно должен начинаться с физической активности. Но важно различать лёгкую разминку и интенсивную тренировку.
"Лёгкая суставная гимнастика — отличное начало дня. А вот активные упражнения с утяжелителями на голодный желудок могут только навредить", — пояснила Наталья Бондаренко.
Особенно если у человека есть проблемы с сердцем, суставами или другие хронические заболевания. Кроме того, организм сразу после пробуждения ещё "не проснулся" — резкий подъём и нагрузки могут вызвать головокружение, обморок и ухудшение самочувствия.
Модная привычка — пить по утрам воду с лимоном — тоже может обернуться проблемами. Несмотря на бодрящий эффект и витамин C в составе, напиток противопоказан при гастрите, язве, панкреатите, заболеваниях почек и даже чувствительной эмали зубов.
"Польза возможна только при отсутствии противопоказаний. У некоторых она оборачивается резями в животе и приступом", — уточнила Бондаренко.
Аспирин по утрам — отдельная история. Он считался полезным для профилактики инсульта и инфаркта, но сейчас известно: регулярный приём без медицинских показаний повышает риск внутренних кровотечений.
Когда-то эта цифра стала символом активного образа жизни. Сегодня врачи признают: 7000 шагов в день достаточно большинству людей. Но и это условно.
"Для пожилых или людей с хроническими заболеваниями такая нагрузка может быть избыточной", — предупреждает специалист.
Чрезмерная ходьба способна привести к травмам: растяжениям, повреждениям суставов, болям в ногах. Важно не гнаться за цифрами, а выбирать комфортный ритм.
Мясо часто обвиняют в проблемах со здоровьем, но связь между его исключением и долголетием не доказана. Растительная пища действительно снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, но полный отказ от животного белка может нанести вред.
"Особенно пожилым людям необходимо получать белок с каждым приёмом пищи. Его отсутствие может вызвать анемию и потерю мышечной массы", — отметила врач.
Главное — не крайности, а баланс.
Бег улучшает выносливость, насыщает тело кислородом, помогает похудеть и поднимает настроение. Но его эффект — не универсальное благо.
"Сильная ударная нагрузка при беге может повредить позвоночник, колени и голеностоп. А при проблемах с сосудами — даже привести к инсульту или инфаркту", — подчеркнула Наталья Бондаренко.
Всё зависит от состояния здоровья и техники. Для многих безопаснее и полезнее — быстрая ходьба или плавание.
Йога часто позиционируется как универсальное решение для всех, независимо от возраста и состояния. Но на практике она также имеет ограничения.
"При травмах, болях, ожирении и хронических заболеваниях нужно подходить к занятиям осторожно", — пояснила врач.
Некоторые асаны могут навредить, если выполнять их без подготовки или неправильно.
Мода на безглютеновую диету захватила мир, но медицинских оснований для неё почти ни у кого нет.
"Глютен вреден только для людей с целиакией — это около 1% населения. Остальным он не причиняет вреда", — пояснила Наталья Бондаренко.
Зато злаки с глютеном — это источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Исключать их без оснований — лишать организм пользы.
Добавки с коллагеном, магнием, кальцием и прочими микроэлементами часто принимаются вслепую — без анализов и консультации. Врачи предупреждают: это риск.
"БАДы могут повлиять на усвоение лекарств, вызвать аллергии или даже спровоцировать внутренние кровотечения", — отмечает Бондаренко.
Их приём должен быть обоснован лабораторно, а не основан на рекламе и советах из соцсетей.
С возрастом метаболизм действительно замедляется, но это не повод полностью отказываться от любимой еды.
"Я советую уменьшить калорийность на 7%, исключить простые сахара и жирное мясо, но не отказываться от молочных продуктов и белка", — рекомендует врач.
Щадящая термообработка, свежие овощи и контроль за порциями — вот основа рациона в пожилом возрасте.
Соляные пещеры и флоатинг часто рекламируют как полноценную замену отдыху на море. Но это — скорее приятные дополнения.
"Соляная комната может улучшить самочувствие, но не заменит солнце, море и природную атмосферу. А флоатинг хорош для расслабления, но эффект от него — кратковременный", — пояснила Наталья Бондаренко.
Поездка к морю остаётся более полноценным способом оздоровления.
Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.
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