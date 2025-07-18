Боль в спине — не приговор: вылечиться можно, если перестать верить в эти опасные заблуждения

Врачи развенчали 7 мифов о боли в спине — что действительно работает

3:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в спине — одна из самых частых причин визитов к врачу. Но чем популярнее проблема, тем больше вокруг неё мифов. Многие советы передаются "по наследству" или подхватываются из интернета и разговоров с друзьями, хотя давно устарели. Такие заблуждения не просто бесполезны, а порой мешают восстановлению. Разберём самые устойчивые мифы, которые стоит развенчать.

Фото: Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в спине

Миф 1. Всё из-за тяжестей

Да, если неправильно поднимать что-то тяжёлое, спина может заболеть. Но это далеко не главная причина. Куда чаще виной становятся малоподвижный образ жизни, плохая осанка, лишний вес и даже генетика. Именно эти факторы чаще всего "разбалтывают" мышцы и перегружают позвоночник.

Миф 2. Лучше лежать и не двигаться

Краткий отдых действительно может помочь, особенно если речь о мышечном перенапряжении. Но если боль связана с проблемами межпозвоночных дисков, суставов или защемлением нервов, долгий постельный режим скорее навредит. Он приводит к слабости, потере тонуса и усиливает болевой синдром. В большинстве случаев помогает умеренное движение — пешие прогулки, плавание или лёгкая гимнастика.

Миф 3. Боль в спине — всегда признак чего-то серьёзного

Большинство случаев — это банальное растяжение или напряжение мышц. Особенно у молодых людей боль проходит без вмешательства и лечения. Но если дискомфорт длится долго, усиливается ночью или сопровождается другими симптомами, лучше всё же проконсультироваться с врачом.

Миф 4. Физическая активность — под запретом

Наоборот, движение — залог здоровой спины. Конечно, не стоит заниматься силовыми тренировками на пике боли, но умеренные нагрузки укрепляют мышечный корсет, улучшают гибкость и снижают давление на позвоночник. Главное — подходить к занятиям разумно и при необходимости менять вид нагрузки.

Миф 5. Хроническую боль лечат только операцией

Операция — крайняя мера. Чаще всего удаётся обойтись комплексом мер: лечебной физкультурой, медикаментами, массажем, изменением привычек. Хирургическое вмешательство может потребоваться, если появляются такие тревожные симптомы, как онемение конечностей, слабость, нарушения работы кишечника или мочевого пузыря. В этих случаях важно немедленно обратиться за помощью.

Миф 6. Жесткий матрас — лучший друг спины

Нет универсального матраса, который подойдёт всем. Кому-то действительно комфортнее спать на жёстком, а кому-то — на более мягкой поверхности. Главное — чтобы позвоночник находился в естественном положении, а тело расслаблялось. Хорошо, если есть возможность протестировать матрас перед покупкой — многие бренды предлагают такую услугу.

Миф 7. Осанка ни при чём

Сутки за компьютером в позе "креветки" или бесконечный просмотр телефона с опущенной головой дают о себе знать. Мышцы устают, шея и спина перенапрягаются, и появляются боли. Поддержание осанки, грамотное рабочее место и перерывы на лёгкую разминку помогают избежать этих проблем.

Как отличить вредный совет от полезного

Ориентируйтесь не на слухи, а на факты и индивидуальные ощущения. Если что-то вызывает боль — это сигнал прислушаться к телу и обратиться к специалисту. А ещё - не откладывать профилактику. Активный образ жизни, внимание к осанке и умеренные физические нагрузки — самые простые и надёжные способы сохранить спину здоровой.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы. Спина образуется позвоночником, задними фрагментами рёбер, а также располагающимися на них мягкими тканями.

