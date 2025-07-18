Живот — как мина замедленного действия: к чему ведёт лишний жир у мужчин после 60

Учёные: абдоминальное ожирение связано с деменцией у пожилых мужчин

4:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные из Университета Монаша пришли к выводу: мужчины, у которых с возрастом увеличивается объём жира в области живота, чаще сталкиваются с деменцией. В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек в возрасте от 65 до 98 лет. Анализ показал — не только возраст играет ключевую роль в снижении когнитивных способностей, но и особенности телосложения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина в футболке

Не весь жир одинаково вреден

Любопытный поворот — исследователи установили, что высокая общая жировая масса тела в пожилом возрасте может, наоборот, снижать риск развития деменции. То же самое касается мышечной массы: чем её больше, тем ниже риск. Разница существенная — снижение вероятности деменции составило от 15 до 38%.

"Увеличенная мышечная и жировая масса в пожилом возрасте может способствовать сохранению когнитивных способностей, тогда как накопление жира в области живота, особенно у мужчин, повышает риск нарушений", — отмечают специалисты.

Таким образом, не вес в целом, а именно его распределение влияет на состояние мозга. Центральное ожирение, когда лишние отложения сосредоточены в области живота, несёт гораздо больший риск, чем, например, равномерное увеличение массы тела.

Почему жир в талии опасен

Всё дело в так называемом висцеральном жире. Он не просто "накопление калорий", а активная метаболическая ткань, которая влияет на гормоны, уровень воспаления и обмен веществ. Такой жир буквально "травит" организм изнутри, повышая риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и, как показали новые данные, нарушений когнитивных функций.

Женщины, согласно другим исследованиям, менее подвержены влиянию висцерального жира из-за особенностей гормонального фона. У мужчин же лишний вес в области талии зачастую сочетается с хроническим воспалением и нарушениями обмена веществ, что ускоряет возрастные изменения мозга.

Мышцы — как защита для мозга

Сохранение мышечной массы в зрелом возрасте — не только вопрос силы и выносливости. Исследования подтверждают: мышцы помогают поддерживать обмен веществ, снижают уровень сахара в крови и, самое главное, уменьшают воспалительные процессы, негативно влияющие на нейроны.

Физическая активность стимулирует выработку факторов роста, улучшает кровоснабжение мозга и способствует формированию новых нейронных связей. Именно это помогает сохранить ясность ума и предотвратить возрастные изменения.

Вес в зрелом возрасте: где граница нормы

Ранее специалисты считали, что с возрастом нужно всеми силами избегать набора веса. Однако сейчас взгляды смягчились: умеренное увеличение веса у пожилых не только допустимо, но иногда даже полезно — особенно если масса тела представлена мышцами и не локализуется в области живота.

Это подтверждают и данные других исследований: пожилые люди с нормальным ИМТ, но высоким уровнем висцерального жира, могут быть в большей группе риска, чем те, кто немного полноват, но с хорошей мышечной массой.

Как держать баланс: советы практиков

Оптимальное соотношение мышц и жира в пожилом возрасте достигается не экстремальными диетами, а сбалансированным подходом: регулярной физической активностью, правильным питанием и контролем веса. Особенно важны силовые нагрузки — именно они способствуют наращиванию и сохранению мышечной массы.

Рацион должен включать достаточное количество белка, полезные жиры, овощи и фрукты. А вот диеты с жёстким дефицитом калорий — путь к потере мышц и ослаблению иммунитета.

Врачам следует учитывать не только вес пациента, но и его состав тела, уровень физической активности, образ жизни. Это поможет более точно оценивать риски развития деменции и других возрастных заболеваний.

Новые горизонты медицины старения

Результаты австралийского исследования ещё раз подтверждают: сохранение когнитивного здоровья напрямую связано с телесным состоянием. Мозг и тело — единая система, где всё взаимосвязано.

Теперь наука делает акцент не на борьбу с весом любой ценой, а на поддержание баланса: немного жира, много мышц и минимум висцеральных отложений. Такой подход — не панацея, но один из самых надёжных способов сохранить ясность мышления и качество жизни в старости.

Уточнения

Мужчи́на — человек мужского пола. Тот, кто обладает функциональными и морфологическими признаками, которые определяют мужской пол. Слово «мужчина» также может обозначать гендерную идентичность, а не пол человека.

