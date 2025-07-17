Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты

Падение турпотока в Анапу составило 80% из-за разлива мазута — эксперты

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские туристы всё чаще отказываются от отдыха на родине. Причины — привычные и в то же время всё более раздражающие: антисанитария, завышенные цены, посредственный сервис, скученность и риски для здоровья. Один из главных страхов — подхватить ротавирус.

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гагра, Абхазия

Сильнее всего пострадала Анапа. Последствия прошлогоднего разлива мазута отбили у туристов всякое желание возвращаться. По оценкам экспертов, город может недосчитаться около двух миллионов гостей, а загрузка отелей упала на 80%.

Запах фекалий

Картина с черноморских побережий рисуется всё более пугающей. Вода — мутная, пляжи — грязные, а запахи витают такие, что отдых превращается в квест на выживание.

"В Геленджике ребёнок наглотался воды — через сутки началась рвота и диарея. Врач сказал: ротавирус, у половины отдыхающих то же самое. А однажды мы видели, как в двухстах метрах от берега в море бил коричневый фонтан", — рассказал турист.

Нечто подобное происходило и в Адлере. Туристка вспоминает свой отпуск в этом районе:

"Запах был просто ужасный. Чем ближе к морю — тем хуже. У берега текли ручьи, а по вечерам пляж накрывал стойкий запах фекалий", — поделилась своим опытом Туристка.

Болезни вместо отдыха

Угроза подхватить ротавирус стала одной из главных причин отказа от южных направлений. Вирус, поражающий ЖКТ и вызывающий сильное обезвоживание, распространяется преимущественно через грязную воду. А её, как показывают отзывы, на курортах в избытке.

Семья из Томска, заплатив 100 тысяч рублей за отдых в Абхазии, вернулась домой с багажом симптомов: рвота, температура, диарея. Начал болеть ребёнок, затем "подтянулись" и родители.

"Уже потом я прочитала в интернете, что в этом отеле нет нормальных очистных сооружений. Вероятно, всё сливают в море. Мы заметили возле отеля две речки — может, оттуда всё и идёт", — рассказала мама заболевшего ребёнка.

Жалобы звучат и от туристов из ближнего зарубежья. Гость из Белоруссии, заплативший за поездку в Абхазию 3000 долларов, охарактеризовал свой отдых просто: "Закуси ротавирусом и запей водой". Отель, по его словам, больше напоминал хостел, кондиционер не работал, а воду и электричество отключали регулярно.

Откуда берётся ротавирус

Ротавирус — устойчивый возбудитель, который может жить в воде месяцами, а на поверхности овощей и фруктов — до 30 дней. В курортных зонах инфекция распространяется быстрее: общие душевые, детские песочницы, лежаки, плохо вымытые фрукты и вода из моря становятся источниками заражения.

Проблема особенно остра в жаркое время года. Жара ускоряет размножение микробов, а лед в напитках и неухоженные бассейны только усугубляют ситуацию.

"На курортах люди постоянно контактируют с общими поверхностями, игрушками, полотенцами. А дети вообще везде лезут руками. Инфекция буквально передаётся по цепочке", — отметила педиатр Нина Габуева.

Защита? Только полная санитария

Как избежать заражения? Ответ неутешительный.

"На самом деле — никак. Только строгая и повсеместная санитария может снизить риск. Нужно, чтобы стоки очищались, а за приготовлением пищи следили профессионалы. Всё, как положено", — заявил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектор" Александр Чепурнов.

Он развенчал и популярный миф о "лечебной" коле, якобы убивающей инфекцию: напиток не защищает от вируса. По словам учёного, в советское время подобных вспышек просто не было, потому что санитарные службы тогда работали строго по регламенту.

"Раньше таких проблем не возникало. А сейчас всё побережье, можно сказать, горит", — добавил Чепурнов.

При этом ротавирус сложно назвать опасным в классическом смысле — скорее, он крайне неприятен. Симптомы — рвота, понос, температура, слабость. Но даже если человек уже болел, устойчивого иммунитета не формируется.

"В этом году переболел — в следующем можешь опять", — подчеркнул эксперт.

Что делать, если заболел

Если избежать заражения не удалось, паниковать не стоит. Болезнь, хоть и тяжёлая на самочувствие, в большинстве случаев проходит без осложнений.

"Ничего особенно делать не нужно. Это типичная вирусная инфекция. Главное — пить много солёной воды. Подойдут "Ессентуки", "Боржоми" — около 2-3 литров в сутки. Также можно принять препараты от диареи, например, имодиум", — пояснил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Павел Воробьёв.

Важно восполнять потерю жидкости и следить за самочувствием. Детей при этом лучше показывать врачу: у них обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых.

Сервис остаётся на последнем месте

Пока власти не наведут порядок в санитарной сфере, россияне будут продолжать разворачиваться в сторону Турции, ОАЭ и других направлений. Даже при нестабильном курсе рубля и более высоких ценах за границей туристы предпочитают чистую воду и нормальные условия.

Местные же курорты рискуют окончательно остаться пустыми: ни солнце, ни море не компенсируют запах фекалий и угрозу здоровью.

Уточнения

Ротавирусы (лат. Rotavirus) — род вирусов с двунитевой сегментированной РНК, принадлежащий к семейству реовирусов (Reoviridae), возбудители ротавирусной инфекции.

