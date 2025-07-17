Скажи нет хроническому стрессу: легкий способ справиться с негативом и вернуть спокойствие

Хронический стресс — это не просто психологическая нагрузка, но и настоящая угроза для здоровья. Психиатры и психологи предупреждают, что долгосрочные эмоциональные переживания могут привести к серьезным заболеваниям, особенно если они оказывают влияние на нервную систему. Как справляться с такими эмоциями и научиться управлять стрессом, рассказал психолог Михаил Хорс и психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук.
По словам психиатра Татьяны Зеленковой-Захарчук, подавление негативных эмоций оказывает разрушительное воздействие на здоровье. Это касается как физического состояния, так и психоэмоционального фона. Постоянный стресс может привести к нарушениям сна, сбоям в гормональной системе и расстройствам репродуктивной функции. В особенности это опасно для работы щитовидной железы, вызывая тиреотоксикоз (избыточную выработку гормонов) или гипотиреоз (недостаток гормонов).
"Очень важно не подавлять, а выражать свою злость и обиды, чтобы эти эмоциональные состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке", — пояснила Татьяна Зеленкова-Захарчук.
Кроме того, хроническое эмоциональное напряжение может привести к серьезным расстройствам психики, таким как депрессия, что еще больше осложняет физическое состояние.
Стресс, по мнению психолога Михаила Хорса, перегружает нервную систему, и, когда она не успевает реагировать на сигналы организма, это может привести к заболеваниям. Например, воспаление в желудке или других органах может оставаться незамеченным из-за того, что мозг не вовремя посылает сигналы для устранения проблемы.
"Стрессовое состояние считается одним из факторов риска развития онкологии", — отметил Хорс.
Он объяснил, что стресс может быть как физическим (возникает от внешних раздражителей), так и эмоциональным. Если первый тип стресса проходит после прекращения воздействия, то эмоциональный стресс часто приводит к внутренним расстройствам.
Михаил Хорс подчеркивает, что в 80% случаев внутреннее напряжение возникает из-за неправильной интерпретации ситуации. Часто люди думают: "Это событие не должно было произойти, потому что я этого не хочу", или "Это очень плохо, что так случилось". Такие установки усиливают эмоциональное напряжение.
"Важно научиться менять вектор с мысли 'все очень плохо' на 'так бывает, иногда я получаю от жизни не то, что хочу', и 'это событие — нормальная часть жизни'", — объяснил психолог.
Приняв такое восприятие, нервная система будет работать в менее напряженном режиме, что позволит сохранить больше энергии и ресурсов для решения проблемы. Главное — не зацикливаться на негативе и воспринимать жизненные трудности как неизбежные элементы пути.
На практике методы, такие как крики в лесу или спортивные нагрузки, не всегда решают проблему при хроническом стрессе. Важно работать над отношением к ситуации, а не пытаться избежать эмоционального переживания, потому что оно не исчезнет само собой.
"Заставлять себя постоянно быть счастливым — это инфантильная позиция", — предупредил Хорс.
По его словам, психически здоровый человек должен иметь возможность испытывать весь спектр эмоций. Постоянное избегание негатива может снизить способность адаптироваться, и тогда даже незначительные события начинают восприниматься как катастрофы.
Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни, и умение правильно справляться с ним может быть ключом к долгосрочному физическому и психическому здоровью. Важно не избегать негативных эмоций, а работать с ними, менять восприятие ситуации и выражать свои чувства, чтобы они не превращались в хроническую проблему. Умение справляться с внутренними переживаниями улучшит качество жизни и повысит устойчивость к стрессовым ситуациям, сообщает сайт Москва 24.
Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.
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