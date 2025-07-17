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Скажи нет хроническому стрессу: легкий способ справиться с негативом и вернуть спокойствие

Борьба с хроническим стрессом: рекомендации психотерапевтов и психологов
4:25
Здоровье

Хронический стресс — это не просто психологическая нагрузка, но и настоящая угроза для здоровья. Психиатры и психологи предупреждают, что долгосрочные эмоциональные переживания могут привести к серьезным заболеваниям, особенно если они оказывают влияние на нервную систему. Как справляться с такими эмоциями и научиться управлять стрессом, рассказал психолог Михаил Хорс и психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Женщина в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в стрессе

Влияние стресса на физическое здоровье

По словам психиатра Татьяны Зеленковой-Захарчук, подавление негативных эмоций оказывает разрушительное воздействие на здоровье. Это касается как физического состояния, так и психоэмоционального фона. Постоянный стресс может привести к нарушениям сна, сбоям в гормональной системе и расстройствам репродуктивной функции. В особенности это опасно для работы щитовидной железы, вызывая тиреотоксикоз (избыточную выработку гормонов) или гипотиреоз (недостаток гормонов).

"Очень важно не подавлять, а выражать свою злость и обиды, чтобы эти эмоциональные состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке", — пояснила Татьяна Зеленкова-Захарчук.

Кроме того, хроническое эмоциональное напряжение может привести к серьезным расстройствам психики, таким как депрессия, что еще больше осложняет физическое состояние.

Как стресс влияет на организм и мозг

Стресс, по мнению психолога Михаила Хорса, перегружает нервную систему, и, когда она не успевает реагировать на сигналы организма, это может привести к заболеваниям. Например, воспаление в желудке или других органах может оставаться незамеченным из-за того, что мозг не вовремя посылает сигналы для устранения проблемы.

"Стрессовое состояние считается одним из факторов риска развития онкологии", — отметил Хорс.

Он объяснил, что стресс может быть как физическим (возникает от внешних раздражителей), так и эмоциональным. Если первый тип стресса проходит после прекращения воздействия, то эмоциональный стресс часто приводит к внутренним расстройствам.

Как изменить восприятие и снизить стресс

Михаил Хорс подчеркивает, что в 80% случаев внутреннее напряжение возникает из-за неправильной интерпретации ситуации. Часто люди думают: "Это событие не должно было произойти, потому что я этого не хочу", или "Это очень плохо, что так случилось". Такие установки усиливают эмоциональное напряжение.

"Важно научиться менять вектор с мысли 'все очень плохо' на 'так бывает, иногда я получаю от жизни не то, что хочу', и 'это событие — нормальная часть жизни'", — объяснил психолог.

Приняв такое восприятие, нервная система будет работать в менее напряженном режиме, что позволит сохранить больше энергии и ресурсов для решения проблемы. Главное — не зацикливаться на негативе и воспринимать жизненные трудности как неизбежные элементы пути.

Почему важно прорабатывать отношение к ситуации

На практике методы, такие как крики в лесу или спортивные нагрузки, не всегда решают проблему при хроническом стрессе. Важно работать над отношением к ситуации, а не пытаться избежать эмоционального переживания, потому что оно не исчезнет само собой.

"Заставлять себя постоянно быть счастливым — это инфантильная позиция", — предупредил Хорс.

По его словам, психически здоровый человек должен иметь возможность испытывать весь спектр эмоций. Постоянное избегание негатива может снизить способность адаптироваться, и тогда даже незначительные события начинают восприниматься как катастрофы.

Правильный подход к эмоциям и стрессу

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни, и умение правильно справляться с ним может быть ключом к долгосрочному физическому и психическому здоровью. Важно не избегать негативных эмоций, а работать с ними, менять восприятие ситуации и выражать свои чувства, чтобы они не превращались в хроническую проблему. Умение справляться с внутренними переживаниями улучшит качество жизни и повысит устойчивость к стрессовым ситуациям, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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