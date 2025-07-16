Он не спрашивает разрешения: вирус, который маскируется под грипп, а потом выключает мозг

Зарегистрировано 1200 случаев менингококковой инфекции в России

3:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С начала 2025 года в России уже зарегистрировали 1200 случаев заражения менингококком — это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Особенно тревожит рост смертности среди пожилых: у людей старше 60 лет она достигает 30%.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфекция

Почему менингит так опасен, кто чаще болеет и как не привезти его из отпуска — рассказывает инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков.

Что такое менингит и чем он опасен

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может быть вызвано бактериями, вирусами или грибками. Самый опасный вариант — бактериальный менингит, который может привести к летальному исходу или тяжёлым неврологическим осложнениям.

«Менингит — это не одна болезнь, а целая группа воспалительных процессов, которые могут развиваться по-разному в зависимости от возбудителя и состояния здоровья человека», — объясняет врач.

Инфекция часто передаётся при близком контакте — через слюну, кашель или просто при разговоре, особенно в жарком и влажном климате, где бактерии активно распространяются.

Где выше всего риск заболеть

Хотя в России уровень заболеваемости остаётся относительно умеренным, путешественникам стоит быть особенно осторожными.

«Тропический пояс — регион с наибольшим риском. Это страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, части Индии. Там менингит встречается гораздо чаще», — предупреждает врач.

Как распознать менингит на ранней стадии

Главная опасность болезни — в её маскировке. На начальном этапе менингит может напоминать простуду или грипп: температура, слабость, головная боль.

Позже появляются признаки поражения нервной системы: ригидность шеи, чувствительность к свету, нарушения речи, движений, чувствительности. Часто — рвота и невозможность наклонить голову вперёд.

Диагноз подтверждается только после спинномозговой пункции — анализа жидкости, окружающей мозг и спинной мозг.

Кто в зоне риска

Заболеть может любой человек, но в группу риска входят:

дети до 5 лет,

пожилые люди,

пациенты с ослабленным иммунитетом,

люди после химиотерапии,

пациенты с ВИЧ или врождёнными иммунными нарушениями.

Последствия менингита

Если болезнь не диагностирована вовремя, она может вызвать тяжёлые осложнения: от глухоты и слепоты до паралича и потери когнитивных функций.

Мозг восстанавливается медленно, иногда организм компенсирует утраченные функции, но при сильных повреждениях полного восстановления может не быть.

Как защититься

Прямой защиты от всех форм менингита нет, но существуют вакцины против менингококка — их рекомендуют особенно тем, кто путешествует в страны с жарким климатом.

Полезны и базовые меры предосторожности:

мыть руки,

избегать тесного контакта с больными,

пить бутилированную воду,

есть только безопасную пищу,

проветривать помещения.

Если появляется температура, головная боль и другие тревожные симптомы — важно немедленно обратиться к врачу. Раннее выявление может спасти жизнь, сообщает URA.RU.

Уточнения

Менинги́т — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

