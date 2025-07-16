Он не спрашивает разрешения: вирус, который маскируется под грипп, а потом выключает мозг

С начала 2025 года в России уже зарегистрировали 1200 случаев заражения менингококком — это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Особенно тревожит рост смертности среди пожилых: у людей старше 60 лет она достигает 30%.
Почему менингит так опасен, кто чаще болеет и как не привезти его из отпуска — рассказывает инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков.
Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может быть вызвано бактериями, вирусами или грибками. Самый опасный вариант — бактериальный менингит, который может привести к летальному исходу или тяжёлым неврологическим осложнениям.
«Менингит — это не одна болезнь, а целая группа воспалительных процессов, которые могут развиваться по-разному в зависимости от возбудителя и состояния здоровья человека», — объясняет врач.
Инфекция часто передаётся при близком контакте — через слюну, кашель или просто при разговоре, особенно в жарком и влажном климате, где бактерии активно распространяются.
Хотя в России уровень заболеваемости остаётся относительно умеренным, путешественникам стоит быть особенно осторожными.
«Тропический пояс — регион с наибольшим риском. Это страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, части Индии. Там менингит встречается гораздо чаще», — предупреждает врач.
Главная опасность болезни — в её маскировке. На начальном этапе менингит может напоминать простуду или грипп: температура, слабость, головная боль.
Позже появляются признаки поражения нервной системы: ригидность шеи, чувствительность к свету, нарушения речи, движений, чувствительности. Часто — рвота и невозможность наклонить голову вперёд.
Диагноз подтверждается только после спинномозговой пункции — анализа жидкости, окружающей мозг и спинной мозг.
Заболеть может любой человек, но в группу риска входят:
Если болезнь не диагностирована вовремя, она может вызвать тяжёлые осложнения: от глухоты и слепоты до паралича и потери когнитивных функций.
Мозг восстанавливается медленно, иногда организм компенсирует утраченные функции, но при сильных повреждениях полного восстановления может не быть.
Прямой защиты от всех форм менингита нет, но существуют вакцины против менингококка — их рекомендуют особенно тем, кто путешествует в страны с жарким климатом.
Полезны и базовые меры предосторожности:
Если появляется температура, головная боль и другие тревожные симптомы — важно немедленно обратиться к врачу. Раннее выявление может спасти жизнь, сообщает URA.RU.
Менинги́т — воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.
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