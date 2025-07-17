Удалили аппендикс и отправили домой с гаджетом вместо врача — первый, кто замечает опасность

Операция по удалению аппендикса стала в четыре раза реже за последние три десятилетия, но по-прежнему остаётся самой распространённой хирургической процедурой в детской хирургии.
Сейчас детей всё чаще выписывают из больницы всего через сутки после аппендэктомии. Это удобно, но создаёт другую проблему: как вовремя заметить возможные осложнения, если ребёнок уже дома?
Особенно тяжело это даётся родителям маленьких детей — не каждый ребёнок может ясно сказать, что с ним не так. Это может привести либо к позднему выявлению осложнений, либо, наоборот, к паническим и лишним визитам в больницу.
Это может привести к пагубной задержке выявления послеоперационных осложнений или вызвать ненужные визиты в отделение неотложной помощи.
Чтобы решить эту проблему, учёные протестировали уже доступный в продаже подключённый браслет, который носили 103 ребёнка, недавно перенёсшие операцию по удалению аппендикса. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Смысл прост: браслет позволяет наблюдать за состоянием пациента дома и в реальном времени. Он отслеживает физическую активность, температуру тела, частоту сердечных сокращений и другие показатели, которые могут сигнализировать об осложнениях.
Технология особенно полезна, учитывая, что после аппендэктомии детей чаще всего выписывают уже через 24-72 часа после операции.
Речь идёт не о будущем, а о настоящем — устройство уже существует, продаётся и потенциально может изменить стандартный подход к послеоперационному наблюдению за детьми.
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