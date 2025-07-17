Удалили аппендикс и отправили домой с гаджетом вместо врача — первый, кто замечает опасность

Подключённые браслеты снизили риск осложнений после аппендэктомии у детей

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Операция по удалению аппендикса стала в четыре раза реже за последние три десятилетия, но по-прежнему остаётся самой распространённой хирургической процедурой в детской хирургии.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппендицит

Сейчас детей всё чаще выписывают из больницы всего через сутки после аппендэктомии. Это удобно, но создаёт другую проблему: как вовремя заметить возможные осложнения, если ребёнок уже дома?

Дети в опасности

Особенно тяжело это даётся родителям маленьких детей — не каждый ребёнок может ясно сказать, что с ним не так. Это может привести либо к позднему выявлению осложнений, либо, наоборот, к паническим и лишним визитам в больницу.

Это может привести к пагубной задержке выявления послеоперационных осложнений или вызвать ненужные визиты в отделение неотложной помощи.

Браслет вместо круглосуточного наблюдения

Чтобы решить эту проблему, учёные протестировали уже доступный в продаже подключённый браслет, который носили 103 ребёнка, недавно перенёсшие операцию по удалению аппендикса. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Смысл прост: браслет позволяет наблюдать за состоянием пациента дома и в реальном времени. Он отслеживает физическую активность, температуру тела, частоту сердечных сокращений и другие показатели, которые могут сигнализировать об осложнениях.

Технология особенно полезна, учитывая, что после аппендэктомии детей чаще всего выписывают уже через 24-72 часа после операции.

Речь идёт не о будущем, а о настоящем — устройство уже существует, продаётся и потенциально может изменить стандартный подход к послеоперационному наблюдению за детьми.

Уточнения

Аппендици́т — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности.

