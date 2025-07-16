Жаркое лето может стать смертельным: что происходит с сердцем, почками и кожей в такую жару

Врач Морозов рассказал, какие болезни обостряются в жару и как снизить риски

6:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летняя жара для людей с хроническими заболеваниями — это настоящая проверка на прочность. С каждым увеличением температуры внешней среды обостряются болезни, которые летом особенно актуальны. Как пояснил терапевт Алексей Морозов, жаркая погода оказывает большое влияние на организм, увеличивая риск обострения различных заболеваний, от сердечно-сосудистых до аллергических. В этом материале разберемся, какие болезни становятся особенно опасными в летнюю жару и что можно сделать, чтобы минимизировать риски.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина стоит на жарком солнце

Сердечно-сосудистые заболевания: как жаркое лето повышает риск

С увеличением температуры в окружающей среде повышается нагрузка на сердце и сосуды. Расширение сосудов, потеря жидкости с потом и учащение пульса увеличивают риск для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"С ростом температуры окружающей среды кровь начинает циркулировать по венам и артериям быстрее, а сердце бьется чаще. Это может обернуться серьезными осложнениями вплоть до инфаркта и инсульта", — отметил терапевт Алексей Морозов.

Особенно в группе риска находятся гипертоники. Жара может привести к резкому повышению артериального давления, которое сопровождается головной болью, тошнотой, головокружением и даже обмороками. Чтобы предотвратить такие осложнения, врач советует регулярно восполнять потери жидкости — пить минеральную воду, компоты или натуральные соки.

Аллергия и поллиноз: цветение и тополиный пух

Летняя жара — это испытание и для аллергиков. В этот период цветет много растений, а тополиный пух становится переносчиком аллергенов, что усугубляет симптомы поллиноза. Цветение амброзии также вызывает у людей с аллергией затруднения с дыханием и кожные высыпания.

"Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но он переносит на себе пыльцу других растений, что усугубляет симптомы аллергии", — пояснил Алексей Морозов.

Для людей с сезонными аллергиями он рекомендует отказаться от продуктов, ухудшающих симптомы, таких как алкоголь, острые приправы и копчености, а также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием витамина С и кверцетина — цитрусовых, ягод и зеленого чая. Важно часто менять одежду, мыть голову и проводить влажную уборку.

ЛОР-заболевания и болезни дыхательной системы

Жаркое лето также способствует обострению простудных заболеваний. Изменения температур, переход из жары в охлажденные помещения, а также употребление холодных напитков и мороженого могут привести к простудным болезням, таким как ангина, отит или бронхит.

"Резкие перепады температуры — главный виновник летних простуд. Когда человек перемещается из 30-градусной жары в помещение с кондиционером, его организм не успевает адаптироваться", — объяснил терапевт.

Чтобы избежать таких проблем, важно соблюдать меры предосторожности: пить напитки комнатной температуры, избегать направленных потоков холодного воздуха от кондиционеров и, конечно, не забывать о теплом одеяле в помещениях с низкой температурой.

Почки и мочевыделительная система: высокая нагрузка на органы

С увеличением температуры в летний период увеличивается потребление жидкости, что повышает нагрузку на почки. Для людей с заболеваниями мочевыделительной системы жара представляет собой серьезную угрозу, так как продукты с мочегонным эффектом, такие как арбузы, могут спровоцировать движение камней в почках и вызвать почечную колику.

"Летний сезон бахчевых культур — арбузов и дынь — может привести к ухудшению состояния у людей с мочекаменной болезнью", — отметил Алексей Морозов.

Если у человека есть камни в почках, перед употреблением таких продуктов нужно проконсультироваться с врачом. Современные методы, такие как дробление камней лазером, помогают безопасно избавиться от них.

Эндокринные заболевания: щитовидная железа и жара

Пациенты с гипертиреозом также должны быть осторожны летом. Высокие температуры могут ухудшить состояние, так как щитовидная железа в жару начинает работать более активно, что увеличивает риск сердечных заболеваний, нервных расстройств и повышенной потливости.

"Гипертиреоз при жаре становится более выраженным, что приводит к повышению сердечного ритма и артериального давления", — пояснил Алексей Морозов.

Для таких пациентов рекомендуется избегать жарких поездок и отдавать предпочтение отдыху на свежем воздухе, избегая перегрева. Важно также избегать продуктов, которые возбуждают нервную систему, таких как кофе, крепкий чай и шоколад.

Кожные заболевания: как жара влияет на кожу

Жара и повышенное потоотделение могут усилить кожные заболевания, такие как экзема и атопический дерматит. Ультрафиолетовое излучение стимулирует обострение акне, а влажная среда способствует развитию грибковых инфекций и потницы.

"В жару экзема и атопический дерматит обостряются из-за усиленного потоотделения и воздействия солнца", — подчеркнул Алексей Морозов.

Чтобы избежать обострений, важно носить легкую одежду из натуральных тканей, соблюдать гигиену и использовать солнцезащитные средства.

Общие рекомендации для хронических больных в жаркую погоду

Не важно, какое хроническое заболевание вас беспокоит, в жаркую погоду важно соблюдать несколько простых правил:

"Пейте достаточно жидкости, избегайте солнечных лучей в пиковые часы, носите головной убор и легкую одежду из натуральных тканей, ограничьте физическую активность, откажитесь от алкоголя и курения", — советует терапевт.

Для людей с хроническими заболеваниями особенно важно не прекращать прием назначенных препаратов, даже если состояние улучшилось, сообщает URA.RU.

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

