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Каждый глоток влияет на память: как алкоголь убивает твои шансы на успех в обучении

Биохакер Мария Молоствова: алкоголь ухудшает сон и память при обучении
5:05
Здоровье

Алкоголь давно считается одним из способов расслабиться, но насколько безопасно использовать его для улучшения общения и расслабления в моменты стресса? Особенно для студентов и людей, которые постоянно обучаются. Алкоголь может повлиять на качество сна и способность к запоминанию информации, что напрямую сказывается на учебных результатах. Биохакер Мария Молоствова раскрывает, как алкоголь на самом деле мешает обучению и почему стоит задуматься, прежде чем налить себе бокал.

Женщина с бокалом алкоголя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с бокалом алкоголя

Алкоголь и общительность: мифы и реальность

Многие люди думают, что алкоголь помогает стать более открытыми и уверенными в себе, особенно в общении. Это правда, что после пары бокалов люди часто становятся более разговорчивыми и раскрепощенными. Однако, как объясняет биохакер Мария Молоствова, этот эффект — не результат улучшения наших социальных навыков, а следствие подавления работы префронтальной коры головного мозга.

"Алкоголь снижает контроль над импульсами, что делает нас более расслабленными, но это всего лишь маска. Наши взаимодействия становятся менее искренними, потому что мы теряем способность к самоконтролю", — пояснила Мария Молоствова.

Таким образом, алкоголь не способствует настоящему общению, а скорее снижает нашу способность к самоконтролю, что влияет на качество взаимодействий и отношений.

Алкоголь и сон: почему он не помогает спать лучше

Всем известно, что алкоголь может помочь быстрее заснуть, но это не значит, что сон будет качественным. На самом деле, несмотря на начальный седативный эффект, алкоголь разрушает структуру сна. Это особенно опасно, если вам нужно выспаться для успешного обучения.

"Если вы думаете, что алкоголь поможет вам крепче спать, вы сильно заблуждаетесь. Он разрушает структуру сна и может привести к частым пробуждениям.", — утверждает Молоствова.

После употребления алкоголя снижается продолжительность фаз глубокого сна, а это ключевая часть процесса восстановления и усвоения информации. И что важно: алкоголь блокирует способность мозга генерировать быстрый сон, который так необходим для нормальной обработки знаний.

Как алкоголь влияет на память и обучение

Алкоголь напрямую влияет на процесс запоминания информации. Исследования показывают, что употребление спиртных напитков после учебы ухудшает способность мозга усваивать и сохранять информацию.

"Каждый раз, когда вы употребляете алкоголь после обучения, вы облегчаете своему мозгу забыть информацию, которую пытались усвоить.", — подчеркивает Молоствова.

Что происходит? Алкоголь ухудшает способность мозга к обработке новых знаний, и это особенно заметно в момент активного обучения. После употребления спиртного мозг не может должным образом интегрировать новую информацию, а это напрямую влияет на качество памяти и способность к обучению.

Как улучшить качество сна и памяти, избегая алкоголя

Если вы хотите запомнить важную информацию и поддерживать качество сна, стоит задуматься о некоторых простых, но эффективных методах. Вот несколько рекомендаций от экспертов:

  • Избегайте алкоголя перед сном: особенно если вам предстоит важный день с учебой или работой, лучше воздержаться от спиртных напитков.
  • Обратите внимание на состояние своего тела: следите за тем, как алкоголь влияет на ваше самочувствие, чтобы лучше понимать, как он сказывается на вашем сне и способности к обучению.
  • Фокусируйтесь на хорошем сне: качественный сон — залог эффективного обучения. Учитесь создавать комфортные условия для отдыха и придерживайтесь режима.

Эти простые шаги помогут вам улучшить свой сон, повысить продуктивность и улучшить память. Ведь именно полноценный отдых и ясный ум позволяют наилучшим образом усваивать информацию.

Осознание важности здорового образа жизни для обучения

Отношение к алкоголю и его влияние на тело и мозг — это важный аспект, который стоит учитывать каждому, кто стремится к успеху в учебе или на работе. Как показали исследования и как подтверждают эксперты, таких как Мария Молоствова, алкоголь может существенно подорвать наши способности к обучению. Чтобы повысить качество сна, улучшить память и оставаться продуктивными, лучше избегать употребления алкоголя в момент обучения и перед сном.

"Если ваша цель — успешное обучение, качественный отдых и отличная память, алкоголь точно не будет вашим союзником", — подытожила Молоствова.

Именно осознание влияния алкоголя на мозг и тело поможет вам сделать правильный выбор в пользу качественного отдыха, лучшего сна и успешного обучения, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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