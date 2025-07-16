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Аллергия или угроза жизни? Как распознать и помочь при отеке Квинке

Экстренная помощь при отеке Квинке: советы врача по спасению жизни
4:46
Здоровье

Отек Квинке, или ангионевротический отек, представляет собой острую аллергическую реакцию немедленного типа, которая может быть опасной для жизни. Это иммунный ответ организма на чуждые вещества — аллергены, которые могут попадать в тело через продукты питания, лекарства, укусы насекомых и другие источники.

Первая помощь при отеке Квинке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Первая помощь при отеке Квинке

Состояние развивается стремительно, чаще всего в течение 10-30 минут после контакта с аллергеном. Наиболее заметным признаком является отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек. Особенно часто отек затрагивает лицо (веки, губы), шею, кисти рук и гениталии.

Важно понимать, что отек может быть не только внешним, но и внутренним, затрагивая органы и даже мозговые оболочки. В таких случаях симптомы могут маскировать более серьезные патологии, что затрудняет диагностику.

Симптомы отека Квинке и его опасности

Одним из самых опасных симптомов является отек дыхательных путей, когда возникает осиплость голоса, лающий кашель, затрудненное дыхание. Если в этот момент не оказать помощь, последствия могут быть трагичными: удушье и смерть.

Кроме того, отек Квинке может возникнуть по различным причинам, включая аллергические реакции на:

  • Лекарства (антибиотики, гормоны, местные анестетики).
  • Яды насекомых (пчел, ос).
  • Продукты пчеловодства.
  • Косметические средства.
  • Растительные и животные аллергены.

Как действовать при отеке Квинке до приезда скорой

Первое, что нужно сделать при появлении симптомов отека Квинке, — это немедленно вызвать скорую помощь. Даже если состояние больного на первый взгляд стабильно, медлить нельзя.

Шаг 1: Успокойте больного и создайте комфорт

  • Поддержите пациента морально, так как страх и паника могут лишь усугубить ситуацию. Поместите его в удобное положение, лучше всего сидя или с приподнятым верхом тела, чтобы облегчить дыхание. Не забудьте расстегнуть одежду, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха.

Шаг 2: Устранение аллергена

  • Если возможно, устраните источник аллергической реакции. Например, если причина отека — укус насекомого (осы или пчелы), необходимо аккуратно удалить жало. Если отек вызван пыльцевой аллергией, промойте лицо и нос водой.

Шаг 3: Лечение аллергии

  • При отеке Квинке необходимо принять антигистаминный препарат, например, супрастин или тавегил. Эти лекарства помогут снять аллергическую реакцию и облегчить состояние пациента.
  • Также рекомендуется дать энтеросорбенты, такие как полисорб, энтеросгель или смекта. Они помогут выведению аллергенов из организма и уменьшат проявления реакции.

Шаг 4: Обильное питье и холодные компрессы

  • Щелочное питье, например, минеральная вода типа "Нарзан", "Боржоми" или "Ессентуки", поможет поддержать организм в этот момент. В домашних условиях можно приготовить щелочной раствор, добавив половину чайной ложки соды на литр воды.
  • Холодный компресс, будь то лед или грелка с холодной водой, поможет уменьшить отечность в области пострадавшего участка. Важно следить за состоянием пациента и не оставлять его одного до прибытия медицинских работников.

Помните, отек Квинке требует быстрого вмешательства

Если не оказать своевременную помощь, отек Квинке может привести к серьезным последствиям. Особенно опасен отек в области дыхательных путей, который может вызвать удушье. Быстрая реакция и правильная первая помощь увеличат шансы на благополучный исход.

"Своевременное вмешательство при отеке Квинке может спасти жизнь", — подчеркнула врач по медицинской профилактике АнжелаКаспарова.

Важность быстроты и точности в оказании первой помощи

Правильные действия в первые минуты при отеке Квинке могут стать решающими для спасения жизни. Каждый шаг — от успокоения пациента до принятия необходимых препаратов — имеет значение. Помните, что отек Квинке требует быстрого вмешательства, и чем раньше вы окажете помощь, тем выше шанс на успешное восстановление. В экстренной ситуации не стоит терять время — вызовите скорую помощь и предпримите все возможные шаги для минимизации последствий аллергической реакции, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Ангионевроти́ческий отёк или отёк Кви́нке, — реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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