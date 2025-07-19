Даже с диагнозом можно жить дольше: психологическая устойчивость — ключевой фактор

Люди с хроническими болезнями живут дольше при высокой устойчивости

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долголетие давно привлекает внимание учёных. Его связывают с питанием, образом жизни, генами и наличием болезней. Но один фактор оказался неожиданно сильным — и при этом доступным каждому. Речь о психологической устойчивости.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Парень мечтает

Что показали исследования в Китае

Учёные из Университета Сунь Ятсена проанализировали данные более 10 000 человек старше 50 лет. Исследование длилось 10 лет и отслеживало состояние здоровья, привычки, наличие хронических заболеваний — и уровень психологической устойчивости.

В чём суть открытия

Согласно данным BMJ Mental Health, у людей с высокой психологической устойчивостью риск смерти в среднем возрасте был ниже на 53%. И это — вне зависимости от других факторов. Но особенно поразило следующее:

при наличии хронических заболеваний риск снижался на 46%;

при наличии вредных привычек - на 38%;

устойчивость защищала от всех причин смертности, а не только связанных с психикой.

Почему это работает

Учёные связывают эффект с особенностями мышления таких людей. Устойчивые личности:

сохраняют мотивацию даже при болезнях;

не склонны сдаваться при первых неудачах;

придерживаются режима и рекомендаций врачей;

чаще ведут активный образ жизни, несмотря на возраст и проблемы.

Всё это помогает телу и разуму справляться с нагрузками и вызовами.

Оптимизм — это не наивность

Речь не о розовых очках, а о способности сохранять фокус, веру в контроль над ситуацией и действовать, даже когда трудно. Это и есть психологическая устойчивость — и теперь она признана мощным фактором долголетия.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред; проявления психического и психологического дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических факторов, мешающих успешной самореализации личности как представителя данного общества и приносящих вред здоровью человека и окружающей его среде.

