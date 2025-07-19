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Даже с диагнозом можно жить дольше: психологическая устойчивость — ключевой фактор

Люди с хроническими болезнями живут дольше при высокой устойчивости
1:52
Здоровье

Долголетие давно привлекает внимание учёных. Его связывают с питанием, образом жизни, генами и наличием болезней. Но один фактор оказался неожиданно сильным — и при этом доступным каждому. Речь о психологической устойчивости.

Парень мечтает
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Парень мечтает

Что показали исследования в Китае

Учёные из Университета Сунь Ятсена проанализировали данные более 10 000 человек старше 50 лет. Исследование длилось 10 лет и отслеживало состояние здоровья, привычки, наличие хронических заболеваний — и уровень психологической устойчивости.

В чём суть открытия

Согласно данным BMJ Mental Health, у людей с высокой психологической устойчивостью риск смерти в среднем возрасте был ниже на 53%. И это — вне зависимости от других факторов. Но особенно поразило следующее:

  • при наличии хронических заболеваний риск снижался на 46%;

  • при наличии вредных привычек - на 38%;

  • устойчивость защищала от всех причин смертности, а не только связанных с психикой.

Почему это работает

Учёные связывают эффект с особенностями мышления таких людей. Устойчивые личности:

  • сохраняют мотивацию даже при болезнях;

  • не склонны сдаваться при первых неудачах;

  • придерживаются режима и рекомендаций врачей;

  • чаще ведут активный образ жизни, несмотря на возраст и проблемы.

Всё это помогает телу и разуму справляться с нагрузками и вызовами.

Оптимизм — это не наивность

Речь не о розовых очках, а о способности сохранять фокус, веру в контроль над ситуацией и действовать, даже когда трудно. Это и есть психологическая устойчивость — и теперь она признана мощным фактором долголетия.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред; проявления психического и психологического дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздействия микросоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических факторов, мешающих успешной самореализации личности как представителя данного общества и приносящих вред здоровью человека и окружающей его среде.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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