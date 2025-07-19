Эмоции трепета и восторга не случайны: солнце на горизонте запускает нужные процессы

Закаты и рассветы улучшают настроение — исследование Университета Эксетера

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Природа давно признана лекарством от стресса, тревоги и выгорания. Но в новом исследовании британских учёных внимание сосредоточилось не просто на зелени и пейзажах, а на одном из самых чарующих явлений — смене ритмов солнца. Речь о рассветах и закатах.

Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюблённые

Что исследовали учёные из Эксетера

Группа специалистов из Университета Эксетера решила выяснить, как на человека влияет не просто природа, а разные времена суток. Более 2500 участников смотрели фото и видео с городскими и сельскими пейзажами — при разном освещении: утром, днём, вечером.

Рассвет и закат — мощные эмоциональные триггеры

Оказалось, что сцены с рассветом или закатом вызывали у участников самые яркие эмоции. Их оценивали как более красивые, живые и запоминающиеся, чем сцены с дневным светом. Но важнее другое: эти явления вызывали:

трепет;

чувство "вау"-эффекта;

лёгкое благоговение;

прилив позитива.

Именно эти эмоции сложно воспроизвести искусственно, и именно они, по мнению учёных, напрямую связаны с улучшением настроения и общего психологического состояния.

Как можно использовать это открытие

Согласно публикации в Journal of Environmental Psychology, наблюдение за восходом или закатом может быть частью так называемых зелёных рецептов - методик, где природа включается в стратегии восстановления психического здоровья.

Вот как можно применить открытие в жизни:

выходить на короткие прогулки на рассвете или закате;

наблюдать за небом даже из окна или балкона;

фотографировать или зарисовывать смену света — это усиливает эффект;

делиться этим опытом с другими — ощущение разделённой красоты усиливает эмоции.

Что говорит наука

Ведущий автор исследования Алекс Смолли подчёркивает: даже небольшое взаимодействие с природной красотой может вызвать ощутимый эмоциональный отклик. Именно этот "всплеск восхищения" даёт краткий, но ценный эффект — чувство покоя, присутствия и вдохновения.

Уточнения

Рассве́т - время перед восходом солнца, начало утра, утренние сумерки, раннее утреннее время, а также постепенное изменение картины неба перед и во время восхода.

