Эмоции трепета и восторга не случайны: солнце на горизонте запускает нужные процессы

Природа давно признана лекарством от стресса, тревоги и выгорания. Но в новом исследовании британских учёных внимание сосредоточилось не просто на зелени и пейзажах, а на одном из самых чарующих явлений — смене ритмов солнца. Речь о рассветах и закатах.
Группа специалистов из Университета Эксетера решила выяснить, как на человека влияет не просто природа, а разные времена суток. Более 2500 участников смотрели фото и видео с городскими и сельскими пейзажами — при разном освещении: утром, днём, вечером.
Оказалось, что сцены с рассветом или закатом вызывали у участников самые яркие эмоции. Их оценивали как более красивые, живые и запоминающиеся, чем сцены с дневным светом. Но важнее другое: эти явления вызывали:
трепет;
чувство "вау"-эффекта;
лёгкое благоговение;
прилив позитива.
Именно эти эмоции сложно воспроизвести искусственно, и именно они, по мнению учёных, напрямую связаны с улучшением настроения и общего психологического состояния.
Согласно публикации в Journal of Environmental Psychology, наблюдение за восходом или закатом может быть частью так называемых зелёных рецептов - методик, где природа включается в стратегии восстановления психического здоровья.
Вот как можно применить открытие в жизни:
выходить на короткие прогулки на рассвете или закате;
наблюдать за небом даже из окна или балкона;
фотографировать или зарисовывать смену света — это усиливает эффект;
делиться этим опытом с другими — ощущение разделённой красоты усиливает эмоции.
Ведущий автор исследования Алекс Смолли подчёркивает: даже небольшое взаимодействие с природной красотой может вызвать ощутимый эмоциональный отклик. Именно этот "всплеск восхищения" даёт краткий, но ценный эффект — чувство покоя, присутствия и вдохновения.
Рассве́т - время перед восходом солнца, начало утра, утренние сумерки, раннее утреннее время, а также постепенное изменение картины неба перед и во время восхода.
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