Суп оказался не таким уж полезным: привычка, от которой стоит отказаться без страха

Диетолог: отказ от супа не вредит ЖКТ и не ухудшает пищеварение

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суп каждый день — правило, с которым выросло не одно поколение. Родители и бабушки уверяли: без первого блюда желудок работать не будет. Но что по этому поводу думают современные специалисты?

Фото: Design by Freepick by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Финский суп

Суп — не обязательный элемент рациона

Диетологи уверяют: отсутствие супа в рационе не ведёт к проблемам с пищеварением или здоровьем ЖКТ. Исключение первых блюд не связано с ухудшением самочувствия, а иногда даже помогает скорректировать вес.

Почему суп может мешать похудению

Многие супы, особенно приготовленные на жирном бульоне, довольно калорийны. Дополнительную нагрузку создают:

жирное мясо (свинина, куриная кожа);

картофель в больших количествах;

пассировка овощей на масле;

добавление сметаны или майонеза перед подачей.

В результате суп, который кажется лёгким, может превзойти по калорийности полноценный вторник.

Борщ и щи — не так уж безобидны

Популярные супы, такие как борщ или щи, содержат немало жира, крахмала и соли. По мнению диетолога, их ежедневное присутствие в меню не делает питание сбалансированным, несмотря на наличие овощей.

Что действительно важно

Ключевое в питании — не наличие супа, а:

разнообразие рациона;

достаточное количество клетчатки;

умеренность в жирах и соли;

способ приготовления — без лишнего масла и на лёгком бульоне.

Если хочется суп — его можно оставить. Но заставлять себя есть первое "для здоровья" точно не нужно.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

