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Суп оказался не таким уж полезным: привычка, от которой стоит отказаться без страха

Диетолог: отказ от супа не вредит ЖКТ и не ухудшает пищеварение
1:37
Здоровье

Суп каждый день — правило, с которым выросло не одно поколение. Родители и бабушки уверяли: без первого блюда желудок работать не будет. Но что по этому поводу думают современные специалисты?

Финский суп
Фото: Design by Freepick by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Финский суп

Суп — не обязательный элемент рациона

Диетологи уверяют: отсутствие супа в рационе не ведёт к проблемам с пищеварением или здоровьем ЖКТ. Исключение первых блюд не связано с ухудшением самочувствия, а иногда даже помогает скорректировать вес.

Почему суп может мешать похудению

Многие супы, особенно приготовленные на жирном бульоне, довольно калорийны. Дополнительную нагрузку создают:

  • жирное мясо (свинина, куриная кожа);

  • картофель в больших количествах;

  • пассировка овощей на масле;

  • добавление сметаны или майонеза перед подачей.

В результате суп, который кажется лёгким, может превзойти по калорийности полноценный вторник.

Борщ и щи — не так уж безобидны

Популярные супы, такие как борщ или щи, содержат немало жира, крахмала и соли. По мнению диетолога, их ежедневное присутствие в меню не делает питание сбалансированным, несмотря на наличие овощей.

Что действительно важно

Ключевое в питании — не наличие супа, а:

  • разнообразие рациона;

  • достаточное количество клетчатки;

  • умеренность в жирах и соли;

  • способ приготовления — без лишнего масла и на лёгком бульоне.

Если хочется суп — его можно оставить. Но заставлять себя есть первое "для здоровья" точно не нужно.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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