Суп оказался не таким уж полезным: привычка, от которой стоит отказаться без страха

Суп каждый день — правило, с которым выросло не одно поколение. Родители и бабушки уверяли: без первого блюда желудок работать не будет. Но что по этому поводу думают современные специалисты?
Диетологи уверяют: отсутствие супа в рационе не ведёт к проблемам с пищеварением или здоровьем ЖКТ. Исключение первых блюд не связано с ухудшением самочувствия, а иногда даже помогает скорректировать вес.
Многие супы, особенно приготовленные на жирном бульоне, довольно калорийны. Дополнительную нагрузку создают:
жирное мясо (свинина, куриная кожа);
картофель в больших количествах;
пассировка овощей на масле;
добавление сметаны или майонеза перед подачей.
В результате суп, который кажется лёгким, может превзойти по калорийности полноценный вторник.
Популярные супы, такие как борщ или щи, содержат немало жира, крахмала и соли. По мнению диетолога, их ежедневное присутствие в меню не делает питание сбалансированным, несмотря на наличие овощей.
Ключевое в питании — не наличие супа, а:
разнообразие рациона;
достаточное количество клетчатки;
умеренность в жирах и соли;
способ приготовления — без лишнего масла и на лёгком бульоне.
Если хочется суп — его можно оставить. Но заставлять себя есть первое "для здоровья" точно не нужно.
Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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