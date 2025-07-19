Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в использовании кондиционера, которые увеличивают расходы на ремонт
Один пляж, тысячи историй: почему Капри влюбляет с первого взгляда
Бабушка из Канады установила рекорд Гиннесса: 1575 отжиманий за 60 минут
Диетолог Рафаэль Груман заявил: сардины поддерживают память и защищают мозг от старения
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?

Не бойтесь штанов, бойтесь крошек: как на самом деле сохранить гигиену в спальне

Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
2:00
Здоровье

Прыгнуть на кровать прямо в уличной одежде — поступок, который вызывает противоположные реакции. Одни не видят в этом ничего страшного, другие считают это нарушением всех мыслимых правил гигиены. Но действительно ли это вредно?

Девушка на кровати
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на кровати

Правда о бактериях на одежде

Да, на ткани живут микроорганизмы — и на уличной, и на домашней. Но большинство из них совершенно безопасны. Учёные уверяют: серьёзных рисков для здоровья в такой привычке немного. Если вы один раз присели на кровать в джинсах, это не повод менять всё бельё.

Как по-настоящему заботиться о гигиене постели

Поддерживать чистоту спального места лучше не борьбой с джинсами, а регулярными привычками. Вот что действительно важно.

  • Примите душ перед сном

Если нет времени на полноценное мытьё - уделите внимание "ключевым зонам": ногам, подмышкам, лицу. Это поможет сохранить свежесть постельного белья.

  • Не ложитесь с мокрыми волосами

Подушка, впитавшая влагу, долго остаётся тёплой и сырой — идеальные условия для микробов. Высушите волосы или хотя бы промокните полотенцем.

  • Подождите, пока крем впитается

Нанесли уход — дайте ему время подействовать до контакта с наволочкой. Иначе рискуете не только испачкать бельё, но и снизить эффективность средства.

  • Меняйте постель раз в неделю

Если у вас есть домашние животные или дети спят с вами — стирать придётся чаще. И это уже вопрос не вкуса, а чистоты.

  • Не ешьте в кровати

Крошки — враг хорошего сна. Мелкие частички пищи портят ощущение чистоты и могут привлекать нежелательных насекомых.

Главное — баланс

Кровать — место, где важен комфорт. Уличная одежда в разумных пределах не сделает из неё рассадник бактерий. А вот привычки вроде душа перед сном и регулярной смены белья действительно работают.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Внимание! Эти 5 признаков говорят о том, что косметолог вам не подходит
Мокрые волосы создают идеальные условия для роста микробов на подушке
Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской
Рекомендации по уходу за коврами: как выбрать метод чистки и избежать повреждений
Какие фрукты можно есть перед сном: польза и рекомендации
Почему летом кондиционер в авто повышает нагрузку на двигатель?
Госдума готовит законопроект о запрете семейной ипотеки за пределами региона прописки
Такса Джерри установила рекорд Гиннесса по откручиванию 11 крышек за одну минуту
От фальшивой бомбы до змей в штанах: чем удивили охрану аэропорта туристы
Белки, жиры и углеводы должны быть в рационе без перекосов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.