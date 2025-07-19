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Сложно, дорого и непонятно? Эти три правила питания перевернут всё без усилий

Белки, жиры и углеводы должны быть в рационе без перекосов
1:51
Здоровье

Правильное питание — один из главных факторов, влияющих на здоровье, внешний вид и продолжительность жизни. Однако многие до сих пор не решаются изменить свои привычки. Почему так происходит и с чего начать, чтобы было несложно и доступно?

Супермаркет
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Супермаркет

Первый шаг — изменить подход к приготовлению

Главный враг здоровья на кухне — жарка и фритюр. Эти методы повышают калорийность блюд, увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют накоплению вредных соединений. Отказ от них уже даёт ощутимый результат: снижается вес, улучшается состояние сосудов и уменьшается риск развития онкологии.

Сила в доступных продуктах

Экзотика — не обязательна. Яблоки, груши, морковь, сезонные ягоды и капуста обладают не менее ценным составом, чем авокадо или манго. Главное — регулярность. Включение овощей и фруктов в ежедневный рацион помогает восстановить баланс витаминов и снизить воспалительные процессы в организме.

Баланс БЖУ: простая формула стабильности

Полноценный рацион включает белки, жиры и углеводы. Отказ от одной из этих групп — ошибка, которая может привести к сбоям в обмене веществ. Белки участвуют в восстановлении тканей, жиры — в работе гормонов, углеводы — в снабжении организма энергией. Важно не исключать, а сбалансировать.

Принципы, которые легко применить

Три простых действия — замена способа готовки, ориентация на доступные сезонные продукты и соблюдение баланса БЖУ — уже меняют качество жизни. Это не требует больших затрат, диет или сложных схем. Только осознанности и готовности начать с малого.

Уточнения

Фритю́р - метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130-180 °C.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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