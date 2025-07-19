Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каменные столешницы и латунная фурнитура признаны лучшими вложениями в интерьере
Фитнес-эксперт объяснил, как важно правильно дышать во время тренировки
Разрушительное рыболовство с динамитом угрожает Коралловому треугольнику
Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике — мнение фермера
Что делать с мятой, которая захватывает весь участок
Новую частицу с массой 28 ГэВ зафиксировали в ЦЕРН на Большом адронном коллайдере
Камчатский эксперимент: одобрен бесплатный вылов горбуши для местных жителей
9 тренировок, которые сжигают до 1000 калорий за одно занятие — советы тренера
Беседка осенью: создаем уют с помощью остекления, обогревателей и декора

Стопа страдает молча: анатомическая обувь может спасти от ортопедических проблем

Комфортная обувь повышает продуктивность и предотвращает ортопедические проблемы
2:24
Здоровье

Офисная обувь может выглядеть безупречно — и при этом незаметно вредить. В стремлении к дресс-коду легко забыть о комфорте, а он напрямую влияет на работоспособность и здоровье. Как выбрать ту самую пару, которая не подведёт на протяжении дня?

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Форма колодки — больше, чем эстетика

Главный критерий — анатомическая форма, повторяющая изгибы стопы. Такая колодка снижает риск деформаций и усталости, даже если вы проводите целый день на ногах или в сидячем положении.

Подошва должна амортизировать, а не отдавать

Качественная амортизирующая подошва гасит ударную нагрузку при каждом шаге. Это особенно важно для тех, кто перемещается по твёрдым покрытиям: плитке, ламинату или линолеуму. Жёсткая подошва — прямой путь к переутомлению.

Дискомфорт при примерке — повод отказаться

Если обувь натирает, жмёт или не фиксирует стопу уже в магазине — это не "мелочь". Надежда, что она "разносится" и станет удобнее, часто приводит к хронике боли и постоянному раздражению.

Поддержка свода стопы — залог равномерной нагрузки

Обувь без поддержки свода вызывает перенапряжение мышц и связок. Это не всегда заметно сразу, но со временем может привести к боли в стопах, голенях и даже коленях.

Состояние ног влияет на мозг

Неправильная обувь вызывает усталость, которая быстро отражается на уровне энергии, внимании и настроении. Даже если вы сидите большую часть дня, дискомфорт в ногах не даёт сосредоточиться.

Стресс начинается с пятки

Когда обувь неудобна, это превращается в фоновый источник стресса. Постоянное напряжение в стопах снижает эффективность работы и ухудшает общее самочувствие.

Профилактика вместо последствий

Ортопедические проблемы, вызванные плохой обувью, требуют времени и затрат. Комфортная пара — это вклад в здоровье, который работает каждый день, незаметно, но стабильно.

Осознанный выбор — шаг к лёгкости

Удобная, физиологически правильная обувь — не каприз, а необходимость. Она помогает поддерживать правильную осанку, не терять концентрацию и сохранять энергию до конца дня.

Уточнения

О́бувь - предмет одежды, надеваемый на ноги.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Камчатский эксперимент: одобрен бесплатный вылов горбуши для местных жителей
9 тренировок, которые сжигают до 1000 калорий за одно занятие — советы тренера
Беседка осенью: создаем уют с помощью остекления, обогревателей и декора
Внимание, грибок! ТОП-5 мест, где можно заразиться летом и как этого избежать
Комплекс простых упражнений для поддержания формы зимой без спортзала
Скандал с Гогеном Солнцевым: кто прав в алкогольной истории?
Почему сельчане отказываются от рюмки для аппетита, а в городах растёт голод на выпивку
Секрет сна: то, как спит кошка, говорит о ней больше, чем кажется
Эксперты составили список самых экстремальных дорог Великобритании с рекордным уклоном 33%
Сладкие груши без химии: как бор делает вкус насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.