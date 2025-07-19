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Наука поддерживает объятия: женщины получают гормональную защиту от близости

Кортизол у женщин на 29% ниже после 20 секунд объятий
1:49
Здоровье

Иногда самое простое — самое действенное. Учёные доказали, что всего 20 секунд объятий с утра могут серьёзно повлиять на уровень стресса в течение дня. Особенно — для женщин.

Объятия перед сном
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Объятия перед сном

Объятия как антистресс: что показало исследование

Исследователи провели эксперимент с участием 36 пар в возрасте от 19 до 32 лет. Цель — проверить, могут ли утренние объятия повлиять на уровень кортизола, гормона стресса.

Как проходил эксперимент

Каждого участника ждал стресс-тест: одна рука в ведре с ледяной водой и зрительный контакт с камерой. Слюну брали до начала, сразу после процедуры, а также через 15 и 25 минут, чтобы отследить динамику уровня гормона.

Разделение участников по группам

Половине пар предложили перед испытанием обняться на 20 секунд, другой половине — нет. Все остальные условия оставались одинаковыми.

Результат удивил: эффект есть, но не для всех

Спустя 25 минут у женщин, которые обнимались, уровень кортизола оказался на 29% ниже, чем у тех, кто не делал этого. У мужчин аналогичного снижения не зафиксировано.

Почему объятия работают

Учёные предполагают, что непродолжительный физический контакт может создавать ощущение защищённости и спокойствия, особенно у женщин. Это помогает смягчить гормональный отклик на стресс.

Объятия — простая практика с реальной пользой

Исследование подтверждает: всего 20 секунд контакта с близким человеком могут снизить уровень стресса перед днём, полным вызовов. И это не требует никаких затрат — только внимания и близости.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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