Руки, подмышки, ступни страдают от пота: способ, который улучшает качество жизни

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Ботулотоксин помогает при гипергидрозе в зонах локального потоотделения
2:18
Здоровье

Жара — не всегда повод для радости, особенно если она сопровождается усиленным потоотделением. Гипергидроз способен заметно осложнить повседневную жизнь, но сегодня существует целый спектр решений — от аптечных средств до медицинских процедур.

Жара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жара

Антиперспиранты — первый и доступный шаг

Средства с особыми активными компонентами — это начальная ступень в борьбе с избыточным потом. Они доступны в аптеках и при регулярном применении помогают контролировать лёгкие формы гипергидроза.

Ионофорез: мягкое вмешательство с накопительным эффектом

Если антиперспирантов недостаточно, следующим шагом может стать ионофорез. Это неинвазивный метод, использующий слабый электрический ток для временного подавления активности потовых желез. Эффект накапливается и требует повторения процедур.

Ботулотоксин — проверенное средство для подмышек и ладоней

Инъекции ботулотоксина особенно эффективны в зонах с локализованным потоотделением. Метод обеспечивает устойчивый эффект на несколько месяцев. Повторные инъекции необходимы для поддержания результата.

Системные препараты: контроль изнутри

Для более выраженных форм гипергидроза применяются лекарства, влияющие на весь организм. Они снижают активность потовых желез, но требуют строгого врачебного контроля на всех этапах приёма.

Хирургия — как крайняя мера

Когда ни один из методов не помогает, рассматривается хирургическое вмешательство. Оно проводится только при тяжёлых формах гипергидроза и после комплексной диагностики.

Консультация врача — важнейший шаг

Подбор подходящего метода лечения всегда индивидуален. Зависит он от тяжести симптомов, области их проявления и общего состояния организма. Дерматолог помогает оценить ситуацию объективно и выбрать эффективную тактику.

Гипергидроз — не просто эстетика

Важно понимать: гипергидроз — это не косметический дефект, а медицинская проблема. Своевременное обращение к врачу помогает не только устранить неприятные симптомы, но и вернуть уверенность и комфорт в повседневной жизни.

Уточнения

Антиперспира́нт - косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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