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Свежесть — иллюзия: ягоды с полки теряют витамины быстрее, чем вы успеваете их купить

Замороженные ягоды сохраняют больше витаминов, чем свежие
2:38
Здоровье

Свежие ягоды кажутся очевидным выбором для тех, кто заботится о здоровье. Но реальность может удивить: замороженные плоды не только не уступают по питательности, а в некоторых случаях — выигрывают. Всё дело в скорости и технологии.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Почему замороженные ягоды не хуже — а иногда лучше

Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Food Composition and Analysis, именно быстрое замораживание помогает сохранить максимум витаминов. Современные технологии позволяют остановить разрушение питательных веществ уже через несколько часов после сбора.

Свежие — не значит полноценные

Как только ягоды срывают с куста, они начинают терять витамины и антиоксиданты. При перевозке, хранении и воздействии света, тепла и кислорода этот процесс ускоряется. Особенно уязвимы малина, черника и клубника.

Почему для заморозки отбирают лучшие ягоды

Производители выбирают ягоды в пике зрелости — именно тогда в них больше всего фитонутриентов. А вот для продажи свежими плоды часто срывают недозревшими, чтобы они "дошли" в дороге. Это влияет на конечный состав.

Заморозка сохраняет больше, чем кажется

Глубокая заморозка стабилизирует жирорастворимые витамины (например, Е) и антоцианы — мощные антиоксиданты, отвечающие за яркий цвет ягод. Эти вещества остаются стабильными даже при длительном хранении, что подтверждают исследования Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Что происходит с витамином С

Хотя витамин С считается нестабильным, в замороженных ягодах его сохраняется больше, чем в тех, что неделю лежали на складе и в магазине. Здесь решает скорость: чем быстрее заморозили, тем больше пользы сохранили.

Мнение экспертов: заморозка — это стратегия

Специалисты ФАО подтверждают: потери питательных веществ при хранении свежих плодов могут быть колоссальными. Заморозка — один из самых эффективных способов сохранить их. Это подтверждает и диетолог Марион Нестле, которая делает ставку на доступность и пользу таких продуктов.

Вывод: полезно, удобно, круглый год

Замороженные ягоды — это не компромисс, а альтернатива, порой более питательная. Главное — выбирать чистый продукт без добавленного сахара. Такой выбор обеспечивает стабильный поток витаминов и антиоксидантов в рационе вне зависимости от сезона.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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