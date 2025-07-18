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Еда становится ритуалом, а не топливом: как ужины с близкими влияют на долголетие

Принцип хара хачи бу помогает избежать переедания
3:23
Здоровье

Секрет долголетия кроется не в аптеках, а в привычках людей, которые живут дольше и болеют реже. Учёные внимательно изучили регионы мира с самым высоким числом долгожителей — "голубые зоны" — и нашли нечто общее в том, как их жители едят каждый день.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

Что едят в голубых зонах дольше всех

В центре внимания — растительная пища: бобовые (особенно фасоль), овощи, фрукты, цельнозерновые, орехи. Это не случайность: исследование Дэна Бюттнера для National Geographic, описанное в The American Journal of Lifestyle Medicine, подтверждает эту особенность как ключевой элемент рациона долгожителей.

Мясо по праздникам, рыба — регулярно

Мясо здесь не запрещено, но потребляется в малом количестве — обычно не более пяти раз в месяц. На столе чаще появляется рыба, особенно в прибрежных районах Средиземноморья. Она служит ценным источником омега-3 жирных кислот.

Жиры, которые работают на здоровье

Жители "голубых зон" используют в готовке исключительно полезные жиры. В приоритете — оливковое масло экстра вирджин, орехи и семена. Они насыщают, не перегружая, и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Еда не до отвала

Одно из главных правил — не переедать. Принцип "хара хачи бу", согласно которому следует останавливаться на 80% насыщения, помогает удерживать вес и избегать излишнего потребления калорий без строгого учёта.

Продукты с характером

Ферментированные блюда — кефир, йогурт, мисо, квашеная капуста — тоже входят в ежедневное меню. Они поддерживают микробиом кишечника, а значит, укрепляют иммунитет и улучшают общее самочувствие.

Сладкое — редкий гость

Сахар не запрещён, но употребляется ограниченно: в основном по особым случаям. В повседневной жизни его заменяют фрукты. Это снижает риск скачков сахара в крови и сопутствующих заболеваний.

Еда с огорода

Пища должна быть местной, свежей и сезонной — так считают жители "голубых зон". Они предпочитают традиционные методы выращивания и минимум обработки, что повышает питательную ценность продуктов.

Кулинария как ритуал

Готовят преимущественно дома, что позволяет контролировать состав и объём порций. Еда часто становится поводом для встречи с близкими — и это тоже играет важную роль.

Бокал в хорошей компании

Красное вино — не табу. В тех же Сардинии или на Икарии его пьют регулярно, но понемногу и во время еды, в кругу друзей или семьи. Умеренность и социальный контекст делают напиток частью здоровой культуры.

Что исключают совсем

В рационе почти полностью отсутствуют переработанные продукты, газировка и фастфуд. Их заменяют цельные и простые ингредиенты, которые можно узнать на вид — и прочитать без словаря.

Рацион долгожителей — не экзотика, а жизненная система, проверенная временем. Принципы просты: растительная основа, умеренность и натуральность. А главное — они легко применимы в любой точке мира.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс обусловленных генетическими, метаболическими и психологическими нарушениями поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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