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Крупяная тройка удивляет: какая из них укрепляет сосуды, а какая снижает холестерин

Гречка лидирует по содержанию антиоксидантов
2:32
Здоровье

На кухонной полке они стоят мирно, но за кулисами разворачивается настоящая битва за звание самой полезной крупы. Гречка, овсянка и киноа — три чемпиона, каждый со своими уникальными свойствами, способными не просто насытить, а улучшить здоровье и самочувствие.

Овсяная вода и овсяные хлопья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овсяная вода и овсяные хлопья

Гречка: сила сосудов и антиоксидантов

Хотя гречка формально не злак, а семя, она не содержит глютена и богата флавоноидом рутином, который укрепляет стенки сосудов и обладает выраженным противовоспалительным эффектом. Кроме того, она насыщена магнием, важным для нервной системы, и медью, что делает её мощным союзником в борьбе с хронической усталостью и воспалениями.

Овсянка: щит для сердца и холестерина

Овёс славится высоким содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая научно доказано снижает уровень "плохого" холестерина. Овсянка также содержит авенантрамиды — специфические антиоксиданты с противовоспалительным действием, а также марганец и селен, необходимые для метаболизма и иммунной защиты.

Киноа: растительный белок без компромиссов

Псевдозлак из Южной Америки, киноа — уникальный источник полноценного белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот. Она особенно ценна для вегетарианцев и веганов. Киноа богата железом и цинком, содержит витамины группы B и витамин E, а также кверцетин и кемпферол — мощные антиоксиданты.

Сравнение по ключевым показателям:

  • Гликемический индекс: гречка (50), киноа (53), овсянка (55-60) — все хороши для контроля сахара.

  • Антиоксиданты: гречка (рутин, кверцетин), овсянка (авенантрамиды), киноа (кверцетин, кемпферол).

  • Минералы: гречка — магний и медь, овсянка — марганец и селен, киноа — железо и цинк.

  • Витамины группы B: присутствуют во всех трёх, но с разными акцентами.

Если вы стремитесь снизить холестерин — выбирайте овсянку. Хотите укрепить сосуды и бороться с воспалениями — гречка ваш выбор. Нужен растительный белок и максимум микроэлементов — киноа вне конкуренции.

А если включить все три крупы в рацион — получится идеальное питание с широким спектром витаминов, минералов и фитонутриентов.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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