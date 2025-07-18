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При икоте лучше не тянуть: вот почему этот симптом требует немедленной реакции

Икота может быть симптомом инсульта или инфаркта
1:56
Здоровье

Икота может казаться безобидной, особенно если возникает время от времени. Однако её регулярное появление — это тревожный сигнал, который стоит воспринимать всерьёз. В некоторых случаях она может быть симптомом серьёзных проблем со здоровьем.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Возможные причины икоты

Эмоциональное напряжение и стресс

Даже короткий эпизод сильного волнения может запустить механизм икоты. Это связано с нарушением в работе блуждающего нерва, который участвует в регуляции дыхания. Чтобы справиться с симптомом, достаточно нормализовать своё состояние: сделать дыхательные упражнения, включить медитацию или просто переключиться на физическую активность.

Кислотный рефлюкс

Икота, сопровождающаяся изжогой, отрыжкой и чувством жжения в груди — типичный спутник гастроэзофагеального рефлюкса. В этом случае желательно не откладывать визит к гастроэнтерологу: если проигнорировать симптом, ситуация может ухудшиться.

Икота как симптом серьёзных заболеваний

Пневмония

Если икота не проходит в течение суток и сопровождается кашлем, болью в груди, ознобом и затруднённым дыханием — это повод немедленно обратиться к врачу. Такое сочетание симптомов характерно для воспаления лёгких.

Риск сердечного приступа

У мужчин и женщин может проявляться по-разному. В частности, для женщин одной из нетипичных жалоб может быть упорная икота. Если она сопровождается одышкой, болью в спине или в области груди — не теряйте времени и вызывайте скорую.

Признак инсульта

Регулярная икота в сочетании со спутанностью сознания, тошнотой, слабостью или затруднением речи может указывать на инсульт, особенно у женщин. Такие симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства.

Уточнения

Ико́та - неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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