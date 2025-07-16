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Спасает от жары или бьет по здоровью? Что каждый должен знать о кофе со льдом

Диетолог Дарья Русакова: холодный кофе может быть опасен в жару
2:14
Здоровье

Холодный кофе может ухудшить самочувствие в жару и даже спровоцировать проблемы с дыхательными путями. Об этом Pravda.Ru заявила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Холодный кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодный кофе

По словам диетолога, напитки со льдом могут быть небезопасны в условиях жары.

"Если вы имеете в виду айс-кофе со льдом, то, конечно, некоторым людям опасно пить напитки со льдом в жару. Большой перепад температуры, и у предрасположенных могут возникнуть заболевания дыхательных путей от напитков, ларингиты, фарингиты развиться", — пояснила Русакова.

При этом она подчеркнула, что кофе без добавленного сахара действительно может освежать.

"Тем не менее, любые напитки без сахара хорошо охлаждают в жару", — добавила она.

Однако специалист предостерегла, что кофеин влияет на водный баланс и сердечно-сосудистую систему.

"Кофе обладает мочегонным действием, и у некоторых людей может обезвоживать. К тому же может влиять на артериальное давление, пульс у людей, чувствительных к кофеину", — отметила Русакова.

Она уточнила, что важную роль играет общий объем употребляемой жидкости и тип напитка.

Отвечая на вопрос о том, как кофе в целом воздействует на организм, Русакова подчеркнула его полезные свойства.

"Кофе — это такой напиток, который содержит и антиоксиданты, и вещества, благотворно действующие на печень. Поэтому в целом, если натуральный кофе, хорошего качества, как я уже сказала, без дополнительных ароматизаторов, сахара, сиропа и так далее, то я к кофе отношусь очень хорошо в любом виде, — и в жару, и не в жару", — пояснила она.

Специалист также обратила внимание на необходимость восполнения электролитов при сильной потливости.

"Важно в жару пить напитки без добавления сахара. Но в то же время, чтобы они и восполняли электролитный баланс. Если есть большая потливость, то эти напитки должны содержать соли. Есть напитки для спортивного питания — изотоники, есть медицинского назначения – регидрон", — отметила она.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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